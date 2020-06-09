麗寶樂園渡假區馬拉灣6月13日開園 推安心玩水5妙招

中央流行疫情指揮中心宣布疫情解封，麗寶樂園渡假區的馬拉灣將在6月13日開園，防疫工作持續，推出安心玩水五妙招，以實聯制、保持水中自由有效餘氯量、環境消毒、社交安全距離、水域安全等，打造安心戲水環境；為歡慶馬拉灣20周年，6月13日至6月30日，馬拉灣、摩天輪兩人同行第二人只要20元，業者要搶攻解封旅遊人潮。

為確保馬拉灣防疫方針能有效保障遊客衛生安全，麗寶樂園渡假區發函詢問衛生福利部疾病管制署針對馬拉灣的防疫建議，疾管署回應指出，目前尚無證據顯示新冠肺炎會透過戶外水域遊憩設施池水傳播，並建議池水周遭環境依規定維護加強消毒、保持社交安全距離、監測水質餘氯含量、執行實聯制、保持空氣流通等措施以加強園區防疫。

麗寶樂園渡假區依疾管署針對馬拉灣的防疫建議，推出安心玩水5妙招：一、入園實聯制，遊客入園前量體溫、噴酒精，並留下相關聯絡資料，如有後續疫情調查需求，可即時匡列人員並通知相關接觸者。二、自由有效餘氯量合格， 電腦全自動監測水質、添加氯液，控制水中含氯量與酸鹼值，搭配維修人員每日人工檢測、救生員各設施每兩小時檢測一次，電腦+人工多重把關，確認水質合乎市府衛生局規定自由有效餘氯量保持在0.5~3.0ppm之標準。