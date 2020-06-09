快訊

議員身故缺額不遞補？規範不同調 市民權益被犧牲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麗寶樂園渡假區馬拉灣6月13日開園 推安心玩水5妙招

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中麗寶樂園渡假區的馬拉灣，將在6月13日開園。圖／麗寶樂園提供
台中麗寶樂園渡假區的馬拉灣，將在6月13日開園。圖／麗寶樂園提供

中央流行疫情指揮中心宣布疫情解封，麗寶樂園渡假區的馬拉灣將在6月13日開園，防疫工作持續，推出安心玩水五妙招，以實聯制、保持水中自由有效餘氯量、環境消毒、社交安全距離、水域安全等，打造安心戲水環境；為歡慶馬拉灣20周年，6月13日至6月30日，馬拉灣、摩天輪兩人同行第二人只要20元，業者要搶攻解封旅遊人潮。

為確保馬拉灣防疫方針能有效保障遊客衛生安全，麗寶樂園渡假區發函詢問衛生福利部疾病管制署針對馬拉灣的防疫建議，疾管署回應指出，目前尚無證據顯示新冠肺炎會透過戶外水域遊憩設施池水傳播，並建議池水周遭環境依規定維護加強消毒、保持社交安全距離、監測水質餘氯含量、執行實聯制、保持空氣流通等措施以加強園區防疫。

麗寶樂園渡假區依疾管署針對馬拉灣的防疫建議，推出安心玩水5妙招：一、入園實聯制，遊客入園前量體溫、噴酒精，並留下相關聯絡資料，如有後續疫情調查需求，可即時匡列人員並通知相關接觸者。二、自由有效餘氯量合格， 電腦全自動監測水質、添加氯液，控制水中含氯量與酸鹼值，搭配維修人員每日人工檢測、救生員各設施每兩小時檢測一次，電腦+人工多重把關，確認水質合乎市府衛生局規定自由有效餘氯量保持在0.5~3.0ppm之標準。

三、環境消毒，置物櫃、更衣室定期消毒、遊客用餐完畢即消毒桌椅、定期噴灑防疫殺菌+病媒蚊用藥，定點放置酒精供遊客使用。四、社交安全距離，保持排隊距離，漂漂河、阿酋彎以泳圈限制下場人數、鯊魚浪板滑道內最多5人減少至3人，置物櫃採跳號式租借，減少半數桌椅，以拉開遊客使用間距。五、水域安全，各設施定點安排救生人員，清涼戲水最安全。

台中麗寶樂園渡假區的馬拉灣，將在6月13日開園，嚴格監測水質。圖／麗寶樂園提供
台中麗寶樂園渡假區的馬拉灣，將在6月13日開園，嚴格監測水質。圖／麗寶樂園提供

衛生局 麗寶樂園 疫情 新冠肺炎 水質 社交

延伸閱讀

日月潭景聖樓因疫情歇業 這家新飯店熬到解封10日開業

影／疫情趨緩 蔡英文：歸功於學術界累積防疫能量

【重磅快評】大甲媽遶境 是對台灣140天防疫的驗收

台灣防疫有成 蔡總統：學界能量發揮關鍵作用

相關新聞

點手搖飲「去冰要加5元」引熱議 店員曝真實原因

消費者點餐時若要求加量被加價，應該不意外，但要求減量也要被加價，就有點奇怪了。一名網友點手搖飲品要求去冰，店員告知要「加5元」，令他不解，貼文引發熱議。

周末熱帶雲系通過菲律賓 吳德榮：成颱與否各國模擬不同

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（8日20時）各國模式模擬顯示本周五、六熱帶...

龜山島活動惹議 學者卻誇：博君一笑、創意十足

交通部觀光局推出龜山島開放觀光20周年慶活動，宣布8月1日當天，只要姓名中有「龜」字的民眾可以免費登島，限額20名，不過...

陳時中的下一個不可能任務 未來5年健保費恐會「倍數」調漲

台灣健保是不是太浪費？到底會不會倒？相信許多人都和我一樣，很關心這些話題。最近看完張鴻仁先生的《2030，健保大限》新書，終於覺得過去對健保的許多疑問都獲得解答，很值得在這個專欄與大家分享。

名字有「龜」太難？網問遇過哪些特殊姓氏 意外揭這全台僅1人

龜山島「歡慶開放觀光20年」，觀光局推出姓名有「龜」字即可免費登島。沒想到此舉掀起熱議，由於姓氏少見，有人開玩笑「這是不想讓人免費的意思吧」。有網友也在PTT發文詢問，看過最特別的姓氏有哪些？其中「鄢、殳 、邴 、靳 、蒯 」等姓氏都讓人大開眼界。

今天將出梅？鄭明典：天氣型態轉變中 熱擾動會變活躍

中央氣象局代理局長鄭明典說，梅雨天氣型態轉變中，不過熱帶海洋上的擾動也會活躍起來，未來天氣預報的重點要隨著調整。

拚經濟！台中購物節7月登場 3萬店家登錄金額上看35億

第二屆台中購物節7月1日登場，台中市經發局長張峯源表示，今年目標要募集3萬店家響應，目前已有1.5萬家實體通路、1.2萬...

龜名免費登龜山島掀熱議 全台「尋龜熱」找到4人

龜山島開放觀光20周年慶，交通部東北角管理處宣布8月1日當天，只要姓名中有「龜」字的民眾可免費登島，由於名字有龜的人很少，遭網友嘲諷誠意不足，但也掀起掀起一陣「尋龜熱」。截至目前得知名字有「龜」的共4人，東北角管理處希望他們前來參加活動。

WHO向全球癮君子警示 吸菸者染新冠肺炎風險較一般人高

六七大解封後，不代表不會再有感染者出現，落實「保持社交距離、勤洗手、戴口罩」健康行為是關鍵，但「癮君子」卻可能因一些習慣，無形成為防疫破口，甚至連世界衛生組織(WHO)證實，因吸菸者手指會不斷接觸嘴唇，還喜歡與菸友共抽菸品，吸菸者容易感染新冠肺炎。

放鬆痠痛一支搞定！10大人氣按摩槍震得你酥麻又桑桑

你也有痠痛的問題嗎？辦公族久坐少運動，不僅工作時要對著電腦埋頭苦幹，下班也是低頭滑個爽快，長期維持同個姿勢，當然就容易引發肌肉痠痛，或者你是運動愛好者，時不時就有放鬆肌肉的需求？偶爾太忙真的很難喬出時間去「桑一下」，好想請一位私人按摩師傅、在家裡隨時待命啊！

跌倒了貼人工皮就會好？ 這些狀況不適合

不小心跌倒了，很多人會貼上人工皮，以為這樣傷口就能「自行痊癒」。但衛福部食藥署在食藥闢謠專區澄清，並不是所有傷口都適合使用人工皮；皮膚科醫師朱思穎則表示，傷口後期使用人工皮可保護傷口再次感染，但若是感染性傷口則不適用人工皮。

麗寶樂園渡假區馬拉灣6月13日開園 推安心玩水5妙招

中央流行疫情指揮中心宣布疫情解封，麗寶樂園渡假區的馬拉灣將在6月13日開園，防疫工作持續，推出安心玩水五妙招，以實聯制、保持水中自由有效餘氯量、環境消毒、社交安全距離、水域安全等，打造安心戲水環境；為歡慶馬拉灣20周年，6月13日至6月30日，馬拉灣、摩天輪兩人同行第二人只要20元，業者要搶攻解封旅遊人潮。

熱門新聞

PS4悠遊卡「限時不限量」賣完？ 悠遊卡公司回應了

名字有「龜」免費登龜山島遭嗆爆 觀光局無奈：真有人

不限量再度瘋搶！PS4手把造型悠遊卡已預購到2021年底

名字有龜可免費登龜山島 葉毓蘭：誰名字會取龜？

背長103公分大丹犬破世界最高、最老紀錄 飼主每月花1萬8萬伙食費

9間店全收！「布列德麵包」門市 6月30日停止營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。