龜山島活動惹議 學者卻誇：博君一笑、創意十足

交通部觀光局推出龜山島開放觀光20周年慶活動，宣布8月1日當天，只要姓名中有「龜」字的民眾可以免費登島，限額20名，不過活動一公布後，卻遭外界質疑條件「太嚴苛」，是誰的名字會有「龜」，儘管東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處昨晚緊急滅火，表示確有其人；另藝人蔡閨本名蔡蠵龜，觀光局也有意找她合作，似乎成了另類行銷。

對此，高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨也在臉書上表示，觀光局成功創造「議題行銷」，在一片抄襲風潮中，獨樹一格、創意十足，博君一笑、無傷大雅，大家輕鬆一下、防疫健身。尤其蔡閨本名叫蔡蠵龜，「這個我喜歡」。

劉喜臨還說，議題行銷就是駡得越兇、效果越好，這是觀光局繼幾年前「極北藍點」再一代表作，這個有厲害。

劉喜臨受訪時表示，從議題捲動的角度來看，這其實是一個成功的行銷方案，也喚起民眾對龜山島的理解和重視，建議觀光局藉著這樣子的聲勢，行銷過去對龜山島的復育、生物特有種、總量管制措施等，也帶動觀光，加深民眾對龜山島的認識，這才符合政府行銷的角度。

劉喜臨說，也許觀光局一開始沒有考慮這麼多，畢竟如果考量到總量管制的話，若「龜、山、島」三個字都入名，那全台灣幾十萬人都有可能，最後才考量只用「龜」這個字的當做行銷話題。

不過劉喜臨也說，原本只是社群裡面大家笑一笑的話題，沒想到居然有立委當作議題，認為「觀光局欠罵」，這也引發了媒體的關注度，帶動一波聲勢，後續就看管理處怎麼加強這個力道，讓龜山島20周年更有曝光度。

劉喜臨也笑說，負面行銷不必然全都是壞的行銷，只要不涉及法令、人命、公共性、人民權益等，都還可以，更何況疫情期間，大家笑一笑，才不會新冠肺炎，畢竟要保持愉快心情，身體才會好。