環保署啟動綠色新生活 翻轉夜市髒亂形象

因疫情衝擊，今年暑假學生無法出國旅遊，環保署聯手國立海洋科技博物館、南區氣象中心，推出5場環保暑期營隊。環保署也宣布，今年預計推動「綠色新生活」，從食衣住行育樂各方面實踐環保，環保夜市將是重要目標。

環保署推出的環境教育暑期營隊活動，將在北、中、南合計辦理共5場次，主題為「青春盛夏不剩下」，期許學生與大自然共生共存，不要「剩下」環境負荷給地球，也不要在環境保護中「剩下」誰，內容包括海洋環境教育、惜食環境教育及氣候變遷，讓學生認識環境保護的多元面向。

環保署副署長蔡鴻德表示，環保署今年正式辦理暑期營隊，與其他2個團隊合作，3個不同議題的營隊互相拚場較勁，且每梯次只有60人，名額相當有限。

蔡鴻德預告，環保署將推動「綠色新生活」，結合食衣住行育樂各種面向推動環保，包括今年將首度推動的環保夜市，要改變夜市髒亂形象，改善油煙、落實油水分離，力行自備餐具、設立集中清洗區。

環保署前年開始推動「惜食」，蔡鴻德表示，重點是不要剩下食材，格外品的食材雖然賣相不好，但營養價值一樣好，也有在鼓勵全食料理，例如蘿蔔皮價值更高，過去大家不知道，反而都削掉了。