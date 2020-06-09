男子食物卡喉出現大潰瘍 這次凶手竟然是土司

吃到魚刺才會卡喉嚨？那可不一定，台南市立醫院胃腸科醫師許秉毅最近就遇到一起個案，52歲男子急著上班，大口吞土司，結果卻卡在食道上，造成大片潰瘍，許秉毅表示，這種案例相當少見，但不要以為只有硬物會卡住，軟軟的土司也會成為「食道殺手」。

安南醫院副院長許秉毅表示，原因可能是吐司卡在食道上，壓迫食道壁，造成食道的血流不順，時間久了，才會引起嚴重的黏膜缺血壞死，形成潰瘍，這名病例從卡到到就醫大約3小時，而在臨床上如果卡半小時就可能形成潰瘍，一旦有潰瘍就不容易癒合，這名病患目前還在治療中。

這名患者早上急著上班，用手拔了一大塊土司就往嘴裡塞，之後馬上感覺到胸部卡卡，馬上喝大量的水與牛奶，希望能把土司「沖」下去，折騰了一陣子，感覺土司好像往下掉了（前後大約半小時），但胸口卻依然感覺疼痛，只好不上班，趕快到醫院掛急診。