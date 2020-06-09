影／1歲多男童誤食釘書針 卡腸28天最後切闌尾

中山醫學大學附設醫院小兒外科主任謝明諭今天分享，台中市1歲4個月大男童誤吞訂書針，家長直到孩子出現嘔吐、食欲不佳，誤以為腸胃炎就診，意外發現有一根釘書針卡在腸道內，由於位置有移動且沒有出現腸道破裂的症狀，經觀察28天沒有排出，為避免腸道穿孔，安排手術取出。

謝明諭提醒家長，兒童吞入異物的案例不少見，以硬幣、玩具為主，約9成能順利排出，約一成要以內視鏡夾出，吞入尖銳物等導致穿孔機率小於1%需手術。由於絕大多數吞入異物沒有症狀，另有一名男童誤吞50元硬幣怕被罵不敢講，家長發現男童直流口水、食欲不佳就醫，才發現硬幣卡食道，用內視鏡夾出。

謝明諭說，這名1歲4個月大男童就診照X光才發現腸道裡面有打開的訂書針。從位置判定已通過幽門，不在胃部，若位置都有移動而沒有出現腸道破裂的症狀，大多會自行排出不需要特別處理。

他指出，這名男童經觀察28天沒有排出，家長每周帶孩子到醫院追蹤，從X光片可以看到訂書針位置一直改變，但已達觀察時間上限，為避免腸道穿孔，安排傳統剖腹探查手術，發現訂書針牢牢釘在闌尾腸壁上，手術切除闌尾。男童恢復良好，手術後隔天就出院。

謝明諭說，絕大多數的病童沒有症狀的，有的病童因異物卡在食道會出現吞嚥困難、流口水、胸部疼痛，卡在胃部如果夠大造成阻塞，則會造成嘔吐、食慾不振。卡在腸道造成破裂，則會出現劇烈腹痛，一般來說，利用X光追蹤。

他指出，多數的異物會在一周內自行排出，最多4周；若出現食道阻塞，無法吞嚥口水、壓迫到呼吸道，呼吸困難，會吸水的物質像是水晶寶寶，兩顆以上的磁鐵、 電池、劇烈腹痛，疑似腸道破裂，或超過四周沒排出，建議手術。