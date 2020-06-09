未來一週高溫炎熱 花東恆春半島仍有短暫雨

中央氣象局說，受太平洋高壓增強影響，未來一周台灣高溫炎熱，目前看來近一、二周鋒面只到大陸華中地區，比較不會近華南或台灣，6月仍是梅雨季，不能百分之百保證鋒面不再南下。天氣風險公司總經理彭啟明則表示，今天應該就要出梅，轉為顯著的夏季天氣。

氣象局表示，今天隨著鋒面逐漸北移和太平洋高壓稍增強，台灣附近水氣比昨天略微減少，但中部以北及東北部地區仍有不定時局部短暫陣雨。其他地區是多雲，午後山區也有局部短暫雷陣雨。

預報員劉沛滕表示，明天太平洋高壓增強，各地炎熱，高溫回升至34、35度，後天溫度更高，局部可能有36度的高溫。未來一周天氣以高溫炎熱為主，但要注意的是，現在在菲律賓附近的低壓有機會發展，周五、周六甚至到下周日，花東及恆春半島可能受低壓外圍水氣影響，有不定時的短暫雨，其他地區還是高溫炎熱。

劉沛滕說，目前各國的模擬分歧，僅少部分認為低壓會增強為颱風，但路徑模擬較為一致，預測周五通過呂宋島，周六、下周的慢進入南海，大致向廣東移動，離台灣很遠，但外圍會影響我們。

下周一以後，全台恢復太平洋高壓影響，炎熱天氣為主，山區午後有降雨機率。至於花東縱谷、台東未來一周會不會再出現前幾天37、38度的高溫，劉沛滕指出，前幾天是西南風沉降造成，未來是吹東南風，南高屏比較熱，是否再現極端高溫，隨時要注意預報資訊。

近年氣象局不再宣布入梅、出梅，天氣風險公司總經理彭啟明說，入梅、出梅很難定義，比如日本有定義，大陸各省有各自的定義，氣象局已經不講了。不過彭啟明說，預計未來一周鋒面明顯北抬，將逐步受到太平洋高壓西伸，轉為顯著的夏季天氣，台灣受梅雨鋒面的影響暫時告一段落。

他指出，東亞的梅雨鋒面有一定節奏，在5月中到6月中旬。上一波鋒面的前緣影響台灣，預計未來梅雨鋒面滯留長江中下游，在浙江一帶、明顯北移，所以他認為台灣可能已經「出梅」。