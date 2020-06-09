消保處公布LED燈泡品質檢測 逾三成不合格

行政院消保處今公布LED燈泡品質檢測及標示查核結果。消保處與經濟部標準檢驗局合作採樣29組市售「LED燈泡」(每組5顆)，檢測查核結果在 「品質項目」有9組不符合規定，不合格率逾三成；「標示項目」有7組不符合規定。

燈泡是民生必需品。消保處指出，近年來各燈泡製造業者宣稱配合節約能源政策，生產各種號稱省電又使用期間長的燈泡，惟其標示的真實性令人存疑。

因此行政院消保處與標準局去(年在大台北地區的實體店面及網路商店合計購樣29組市售「LED燈泡」進行檢測查核。品質檢測部分由標準局進行檢測，檢測項目包括「功率」、「光通量」、「發光效率」、「色溫、色差及演色性」及「光束維持率」(即壽命)。標示查核部分則分別由標準局及經濟部中部辦公室依「商品檢驗法」及「商品標示法」等相關規定協助檢視。

消保處指出，「品質項目」不符合規定者，標準局將依「商品檢驗法」第42條第1款規定廢止其商品驗證登錄，並依該法第63條之1規定通知業者限期回收改正，違者將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

另「標示項目」不符合規定者，違反「商品檢驗法」部分，標準局將依該法第59條規定，通知業者限期改正標示；違反「商品標示法」部分，經濟部中部辦公室將移請地方主管機關依該法第15條規定查處。

消保處除請相關主管機關儘速就本次查核違規事項督促業者改善外，亦請主管機關加強LED燈泡的檢測查核，並儘速提出降低燈泡產品違規比率之方法，有效促使燈泡業者生產銷售合格無瑕疵產品，保護消費者權益。