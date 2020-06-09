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成功漁港「黑鮪魚」愈抓愈大尾！今捕獲395公斤破紀錄
台東縣成功鎮1艘新港籍漁船漁順昇號，今天捕獲1尾重達395公斤、體長近3公尺的「黑鮪魚」，破了漁港在地的紀錄，而今年捕獲黑鮪魚數量也創漁港歷年新高。船長田東碧開心說，「真的有夠大尾，累翻了！」
「中魚當下沒想過會這麼大隻！」田東碧說，第一次抓到這麼大的黑鮪魚，他和3名漁工拉了將近2小時才收服，中間還差一點被跑掉，全船用盡力氣，才順利拉上船，這是他今年捕獲的第8尾。
成功鎮新港籍漁船漁順昇號，在綠島和綠島之間海域，用延繩釣方式捕獲一尾黑鮪魚，今天早上船隻進入成功漁港後，碼頭邊就不少民眾等待，只見機械吊臂從船艙吊起重達395公斤的魚體，現場響起歡呼。
成功鎮新港區漁會表示，今年潮流好，黑鮪魚捕獲數量增加，年初迄今已捕獲超過1百尾，和往年2、30尾相比，實在多很多，希望能趁這波大爆發，讓辛苦漁民都抓更多、賺更多。
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