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男大生搬重物後腰痛到直不起來 椎間盤突出作怪
新竹一名21歲男姓大學生，搬東西後突然屁股產生劇痛，一路從大腿痛到小腿，甚至連腰都直不起來，生活品質大受影響，整天只能躺在床上，翻身都痛苦。到台大醫院竹東分院求診，經核磁共振及神經阻斷術診斷確認是椎間盤突出造成的坐骨神經痛，經過脊椎微創內視鏡手術治療後，疼痛緩解，傷口不到1公分、術後也沒什麼背痛，快速恢復正常生活。
台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞表示，椎間盤是脊椎關節的重要結構，後方就是坐骨神經，如果彎腰就容易讓椎間盤受力不均，往後突出，此時若又搬重物，椎間盤就容易向後突出，壓迫坐骨神經產生疼痛，就是一般人說的「骨刺」壓到神經，情況嚴重可能會下肢無力類似癱瘓，大小便失禁，產生所謂的「馬尾症候群」，這時候就需要緊急手術，以免產生永久的後遺症。
黃鼎鈞也指出，內視鏡是攝影機透過光纖將影像從病人體內傳出，而脊椎微創內視鏡是更進一步將手術工具通道與內視鏡，整合在一個不到1公分的管道中，這個管道穿過背部肌肉時，可將肌肉推開而不需切斷，減少術後的背痛，且復原快。由於對骨骼構造破壞小，不需要在體內加上「骨釘」與「墊片」，減少術後背痛及鄰近節退化的後遺症。
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