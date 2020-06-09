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視障者看字更清楚 國立台灣圖書館開發翻拍支架

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
國台圖研發「固定式翻拍支架」協助視障者更精準拍攝照片、辨識文字內容。圖／國立台灣圖書館提供
國台圖研發「固定式翻拍支架」協助視障者更精準拍攝照片、辨識文字內容。圖／國立台灣圖書館提供

買早餐等餐點時間翻閱報紙、搭乘大眾運輸看書消磨時間，「閱讀」對於一般人來說是再合理不過，對視障者而言卻不是件容易的事。為創造更方便閱讀的生活環境，國立台灣圖書館研發視障專用輔具「固定式翻拍支架」，利用智慧型手機搭配具光學字元辨識功能的App，來協助視障者提升文件辨識準確度。

光學字元辨識（Optical Character Recognition, OCR）為眼睛看不見的替代方案，其技術在日常生活中普遍應用，包含Google翻譯、電子書僮碎碎念、語音隨身助理等App，皆有內建OCR功能。

視障者只要持智慧型手機並搭配具OCR功能的App，對準文件拍照進行文字辨識，就可閱讀照片上的文字，然OCR辨識準確率會影響照片品質，而「拍照」對重度視障者而言並非易事。

全盲的視障者在拍照時可能因無法看好拍照位置，導致照片有偏移、扭曲、超出拍攝畫面範圍情況，儘管OCR軟體有內建自動轉正、梯形校正等矯正功能，但照片畫質仍會因矯正程度降低而影響辨識準確率。

為此，國台圖開發「固定式翻拍支架」，視障者只要將智慧型手機放置架頂端的透明盒子，就能翻拍清晰且端正的A4尺寸影像，不僅有效提升OCR辨識成功率，其文字辨識率比手持拍照更提升約25.3%。

研發者國台圖館員黃建棠表示，從視障者需求訪談、設計圖繪製、樣品試做、使用測試、結構變更、組件更換、設計細節調校等程序，累計逾1000分鐘、60人使用測試、耗費逾5個月才量身打造出此輔具。

參與測試的視障者廖小姐表示，輔具操作簡捷方便，可成功辨識A4文件、電子發票證明聯QRcode條碼、購物收據、就醫證明、醫院藥袋、藥品說明書、證件、名片、廣告DM、書籍內頁等，對視障者非常實用。

國台圖表示，此輔具在今年1月也取得中華民國新型專利，並在今年7至8月份於全國北、中、南、東各區將舉辦「視障者資訊教育推廣課程」，指導視障者學習文字辨識、拍照翻譯、物品辨識等APP應用。

此外，也會指導視障者DIY製作固定式翻拍支架，全程參與2日課程的學員，課程結束後每人可得到1套固定式翻拍支架。

國台圖研發「固定式翻拍支架」協助視障者更精準拍攝照片、辨識文字內容。圖／國立台灣圖書館提供
國台圖研發「固定式翻拍支架」協助視障者更精準拍攝照片、辨識文字內容。圖／國立台灣圖書館提供

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