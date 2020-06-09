健保署首訂醫材「自付差額」上限 九成醫材都將降價

醫療院所自費醫療器材收費不一長期遭詬病，衛福部針對健保部分給付的醫材打擊收費亂象，盤點八大類352項醫材，訂定健保給付與醫療院所可收取的差額上限，8月起生效。在新制標準下，高達八成九的健保部分給付醫材，醫療院所收取的差額上限均要調降。

醫療院所使用的醫療器材可概分為健保全額給付、健保部分給付與健保不給付等，後兩者分別須要民眾部分負擔差額或全額自費。

衛福部健保署副署長蔡淑鈴說，全民健康保險法授權健保署可針對健保部分給付、同功能類別的醫材訂定民眾自費差額上限，過去一年半來健保署積極與醫藥界溝通，於昨天正式公告八大類352項醫材的健保給付與自付差額上限。

八大類醫材分別為人工水晶體、特殊材質生物組織心臟瓣膜、淺股動脈狹窄塗藥裝置、冠狀動脈塗藥支架、特殊功能人工心律調節器、複雜性心臟部整脈消融導管、特殊材質人工髖關節、調控式腦室腹腔引流系統等。

健保署粗略統計，以過去有登錄於「自費醫材比價網」的261個健保部分給付醫材為例，高達89%的醫材品項8月起將因應新制下修自付差額。像是過去有眼科診所的人工水晶體扣除健保給付後向民眾收費九萬二千元，未來依據新制，只能向民眾收取七萬八千元以下費用。