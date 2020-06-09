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奇美研究登革熱死亡率 有這5大危險因子五成會死

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美高齡急診科主任黃建程指出，有「5大死亡危險因子」登革熱患者死亡率超高。記者周宗禎／攝影
奇美高齡急診科主任黃建程指出，有「5大死亡危險因子」登革熱患者死亡率超高。記者周宗禎／攝影

新冠肺炎疫情還沒結束，登革熱流行期又將到來，奇美醫學中心今天發布2015年登革熱大流行時病例研究成果，發現有「5大死亡危險因子」患者死亡率超高，高達近五成，醫師提醒民眾應嚴防；奇美也應用大數據發展人工智能病情預測系統，以2015年奇美醫院處理多達2400個案例，找尋統計數以百計可能危險因子，分析不同因子相關的影響，發現重症患者死亡多非因登革熱本身，而是隨之而來的嚴重併發症。

奇美高齡急診科主任黃建程指出，針對登革熱的AI病情預測系統，判斷引發敗血症、必須加護病房與死亡準確率可達8成，對醫師診斷有很大助益；也可針對其他疾病進行相關研究。

黃建程表示，台南2015年登革熱大爆發並擴散各地，確診4萬多病例，218人死亡，死亡率遠高於新冠肺炎。奇美醫以3院區2015年收治約2400例登革熱分析，發現高齡、低血壓、咳血、糖尿病、長期臥床是5大可能死亡危險因子。病人沒有這些危險因子，死亡率僅約0.2%；有1項危險因子死亡率2.3%；有2項死亡率6.0%；有3項以上死亡率暴升至45.5%。

他說，機器以大數據學習建立預測模式，發展人工智能病情預測系統，在醫師看診時可使用即時預測病人預後狀況，輔助診斷，並提供給病人與家屬溝通決定治療方式參考。

黃建程表示，新冠肺炎疫情提高民眾預防疾病意識，今年目前登革熱病例也較少，但肺炎疫情趨緩解封，天氣也持續炎熱又經常下雨，已進入登革熱流行危險期，民眾應提高警覺，出現發燒頭痛、後眼窩與肌肉關節痛、全身無力、噁心、出疹等症狀，應盡快就醫。

奇美高齡急診科主任黃建程指出，有「5大死亡危險因子」登革熱患者死亡率超高。記者周宗禎／攝影
奇美高齡急診科主任黃建程指出，有「5大死亡危險因子」登革熱患者死亡率超高。記者周宗禎／攝影
奇美高齡急診科主任黃建程指出，有「5大死亡危險因子」登革熱患者死亡率超高。記者周宗禎／攝影
奇美高齡急診科主任黃建程指出，有「5大死亡危險因子」登革熱患者死亡率超高。記者周宗禎／攝影

登革熱 新冠肺炎 死亡率

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