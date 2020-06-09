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龜山島活動惹議觀光局擬找蔡閨合作 林佳龍幽默回應

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影

交通部觀光局推出龜山島開放觀光20周年慶活動，宣布8月1日當天，只要姓名中有「龜」字的民眾可以免費登島，限額20名，消息一出遭外界砲轟適用民眾太少。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處昨晚緊急滅火，表示確有其人。據了解，因藝人蔡閨本名蔡蠵龜，觀光局高層有意找她合作，對此東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處說，很樂意朝這方向研究。交通部長林佳龍今也幽默表示，同仁創意有點太「超前部署」，造成另類行銷成果。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處前天在網站上PO出龜山島20周年啟動，發出尋人啟事，徵求「老龜友尋根活動」，凡過去曾在龜山島國小畢業同學、老師、昔日服務的駐地警察、官兵、醫生及護士等一起開同樂會，於8月1日一同回娘家，尋找遷村前的島嶼生活記憶，另外活動當天姓名字中有「龜」字民眾，可獲得免費登島，限額20名額滿為止。

未料消息一出卻造成廣大討論，嗆聲不斷，民眾紛紛表示「到底誰的名字裡會有龜？」，甚至揶揄是史上最扯優惠活動。連蔡閨本人都在臉書分享消息，寫下「今天開始請稱呼我～龜島主」。

據了解，昨天連總統府都有關切此事。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處說，長官有指示找蔡閨合作，管理處也很樂意朝這方向研究，但還沒有實際接觸。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處也說，因為昨天新聞，很多民眾打來問怎麼報名相關活動。另外本來有打算去內政部調有龜字的民眾，礙於個資所以作罷。

對此，林佳龍今出席台鐵133周年活動，接受媒體聯訪時表示，同仁創意有點太超前部屬，作為話題引起討論，有另類行銷成果。對同仁勇於發揮創意，都是鼓勵的，認為出發點也是好的，成為觀光旅遊有趣的話題。

林佳龍說，大家可以尋找身邊有龜字親友，「不在多少，在於誠意」，期盼社會除了驚訝之外，也能喜愛這個活動。

龜山島。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
龜山島。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

國家風景區 龜山島

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