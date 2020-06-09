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能量振興！救國團暑期活動5萬名額 推滿千送百抵用券

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
防疫新生活，救國團推出暑期活動，包括松山高中籃球隊擔任教練團的「神盾勇士籃球營」、金山冒險學校、無人機、中橫等營隊、融入108課綱的多元智能快樂營、結合輔導與冒險治療的青年自我挑戰營，加起來有5萬個名額。記者葉冠妤/攝影
防疫新生活，救國團推出暑期活動，包括松山高中籃球隊擔任教練團的「神盾勇士籃球營」、金山冒險學校、無人機、中橫等營隊、融入108課綱的多元智能快樂營、結合輔導與冒險治療的青年自我挑戰營，加起來有5萬個名額。記者葉冠妤/攝影

隨疫情趨緩全台解封，救國團趁勢推出暑期活動，包括松山高中籃球隊擔任教練團的「神盾勇士籃球營」、金山冒險學校、無人機、中橫等營隊、融入108課綱的多元智能快樂營、結合輔導與冒險治療的青年自我挑戰營，加起來有5萬個名額。此外，救國團也規劃了「能量振興」與「荷包振興」計畫，推出滿千送百「救國團振興抵用券」，替民眾能量加滿兼省荷包。

救國團指出，今年暑假救國團全台單位包括各縣市團委會、63個終身學習中心、12個青年活動中心、16個運動中心，以及各「張老師」中心等總動員，超前推出各類型暑期營隊、課程、活動，打造全台第1個跨縣市多元活動泡泡。

第一類是各縣市團委會舉辦的200項、390梯次的暑期計畫，提供1萬7000個名額，活動分為樂活教師、知識領導、山海挑戰、生態休閒、多元智能、英雄聯盟等6大類，適合國小、國中、高中、大專、社會青年及教師報名參加，包括中橫營隊、南橫輕健行、無人機AI編程先修營、金山戶外冒險學校，以及與松山高中合作舉辦「神盾勇士籃球營」。

救國團主任葛永光表示，救國團活動已經全面性恢復，預計今年可望吸引5萬到10萬人參加。他強調，救國團活動著重品格教育、生活教育，像是由松山高中籃球隊擔當教練團的神盾勇士籃球營，不是只有訓練籃球，不是只來玩的，而是培養參加者學習團隊紀律、人際互動，更能自我探索，找到人生未來方向。

第二類是由63個終身學習中心推出的「贏接108課綱翻轉學習－多元智能快樂營」，替孩子打造玩樂中學習的新鮮體驗，同時規劃小小主廚教室、魔法科學營、金頭腦機械營等地暑期兒童研習班、主題式兒童營隊及親子體驗班

第三類則是由12個青年活動中心結合結合當地自然生態、人文景觀及歷史建築等元素，規劃主題特色營隊;第四類由張老師中心在台北、桃園、台南、高雄四都舉辦青少年自我挑戰營，4天3夜營隊結合輔導與冒險治療;第五類是受託營運16個運動中心規劃暢快運動夏令營。

葛永光說，今年配合政府將推出的「振興三倍券」政策，救國團推出滿千送百的「救國團振興抵用券」，7月15日起，民眾凡持政府發行的「振興三倍券」到救國團所屬各單位及策略聯盟單位臨櫃消費，滿1000元就送面額100元的「救國團振興抵用券」1張，下次再到救國團各單位及策略聯盟單位消費時，每1項活動或1門課程或1次消費最多可使用3張抵用券，效期到2011年3月31日，為民眾減輕荷包負擔。

救國團規劃了「能量振興」與「荷包振興」計畫，除推出總共5萬名名額的暑期活動，也推出滿千送百「救國團振興抵用券」，替民眾能量加滿兼省荷包。記者葉冠妤/攝影
救國團規劃了「能量振興」與「荷包振興」計畫，除推出總共5萬名名額的暑期活動，也推出滿千送百「救國團振興抵用券」，替民眾能量加滿兼省荷包。記者葉冠妤/攝影

救國團 青年 108課綱

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