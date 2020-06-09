旅遊解封第一槍「拚端午、搶暑假」 澎湖成長70%最夯
新冠肺炎疫情趨緩，隨著國內防疫措施「解封｣，國內旅遊也正以翻倍速成長，各家旅行社鎖定端午連假及暑假發動國旅團，搭配補助專案，其中又以澎湖成長率最高達70%，其次為花蓮、墾丁。
雄獅旅遊發言人游國珍表示，「未來3年台灣將是一個內需產業」，雄獅率先整編1,500人力投入國內旅遊，並首推7大媲美國外的美景，像是澎湖吉貝的海島風情不輸馬爾地夫；金門沙美老街的傳統建築近似摩洛哥的異國風土磚牆；馬祖北竿的芹壁聚落搭配海岸美景，很地中海。
雄獅旅遊精選國內7大媲美國外的美景，並推「台灣的美，都有世界風」行程，包括澎湖島嶼度假、馬祖戰地神話、金門人文風情、墾丁沙灘浪Live、小琉球海龜浮潛、台東熱氣球嘉年華、花蓮自然純淨震撼地形。
防疫解封的新生活，旅遊消費全數轉向國旅，雄獅旅遊觀察，預訂端午連假的訂單已較去年同期成長50%，其中，成長最高的排名為澎湖、花蓮、墾丁；今年6月起，澎湖訂單較去年同期成長70%，7月6日起海上花火節加漫威之夜登場，住房更是一位難求。
易遊網5月下旬後台灣訂房的訂單，已較去年同期成長3倍，國內旅遊商品也有超過1倍的同期成長，為迎戰接下來的端午連假和暑假旺季，即起至6月12日祭出線上快閃促銷，國旅全商品下殺4折起，加贈超過千元折扣碼，期間下單天天再抽萬元旅遊金。例如花蓮「美侖大飯店」每晚含稅2,200元起，假日不加價，平日免費升等豪華房；「台東鹿鳴溫泉酒店」每晚含稅3,999元起，每人加880元升等一泊四食。
此外，國內旅遊商品包含環島之星、高鐵鐵期、離島旅遊、郵輪式列車，也紛紛下殺搶客。以環島之星「花蓮輕鬆選2天」為例，每人5,600元起；環島之星「台南自由行3天」每人5,990元起。高鐵假期含來回車票加住宿最低1,580元起。澎湖機酒自由行4天每人6,890元起等。
台鐵郵輪式列車7~9月梯次也重啟開賣，暑假行程最低6,150元起，其中以體驗古董蒸氣火車「仲夏寶島號」的限量梯次最為熱銷，首梯行程將於7月17日出發。
五福旅遊也順勢推國旅，首發行程為3天2夜金門防疫套裝行程，含台北金門來回機票、二日住宿及門票、餐食」保險，相較一般金門3日行程團費約7,000~9,000元不等，五福直接折扣補助款金額，7、8月天天出發，每人2,999元起。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言