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旅遊解封第一槍「拚端午、搶暑假」 澎湖成長70%最夯

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
金門美景處處，也是今夏旅遊熱點。圖／五福旅遊提供
金門美景處處，也是今夏旅遊熱點。圖／五福旅遊提供

新冠肺炎疫情趨緩，隨著國內防疫措施「解封｣，國內旅遊也正以翻倍速成長，各家旅行社鎖定端午連假及暑假發動國旅團，搭配補助專案，其中又以澎湖成長率最高達70%，其次為花蓮、墾丁

雄獅旅遊發言人游國珍表示，「未來3年台灣將是一個內需產業」，雄獅率先整編1,500人力投入國內旅遊，並首推7大媲美國外的美景，像是澎湖吉貝的海島風情不輸馬爾地夫；金門沙美老街的傳統建築近似摩洛哥的異國風土磚牆；馬祖北竿的芹壁聚落搭配海岸美景，很地中海。

雄獅旅遊精選國內7大媲美國外的美景，並推「台灣的美，都有世界風」行程，包括澎湖島嶼度假、馬祖戰地神話、金門人文風情、墾丁沙灘浪Live、小琉球海龜浮潛、台東熱氣球嘉年華、花蓮自然純淨震撼地形。

防疫解封的新生活，旅遊消費全數轉向國旅，雄獅旅遊觀察，預訂端午連假的訂單已較去年同期成長50%，其中，成長最高的排名為澎湖、花蓮、墾丁；今年6月起，澎湖訂單較去年同期成長70%，7月6日起海上花火節加漫威之夜登場，住房更是一位難求。

易遊網5月下旬後台灣訂房的訂單，已較去年同期成長3倍，國內旅遊商品也有超過1倍的同期成長，為迎戰接下來的端午連假和暑假旺季，即起至6月12日祭出線上快閃促銷，國旅全商品下殺4折起，加贈超過千元折扣碼，期間下單天天再抽萬元旅遊金。例如花蓮「美侖大飯店」每晚含稅2,200元起，假日不加價，平日免費升等豪華房；「台東鹿鳴溫泉酒店」每晚含稅3,999元起，每人加880元升等一泊四食。

此外，國內旅遊商品包含環島之星、高鐵鐵期、離島旅遊、郵輪式列車，也紛紛下殺搶客。以環島之星「花蓮輕鬆選2天」為例，每人5,600元起；環島之星「台南自由行3天」每人5,990元起。高鐵假期含來回車票加住宿最低1,580元起。澎湖機酒自由行4天每人6,890元起等。

台鐵郵輪式列車7~9月梯次也重啟開賣，暑假行程最低6,150元起，其中以體驗古董蒸氣火車「仲夏寶島號」的限量梯次最為熱銷，首梯行程將於7月17日出發。

五福旅遊也順勢推國旅，首發行程為3天2夜金門防疫套裝行程，含台北金門來回機票、二日住宿及門票、餐食」保險，相較一般金門3日行程團費約7,000~9,000元不等，五福直接折扣補助款金額，7、8月天天出發，每人2,999元起。

國內7景對照海外美景，頗有出國度假之感。圖／雄獅旅遊提供
國內7景對照海外美景，頗有出國度假之感。圖／雄獅旅遊提供
金門具有戰地歷史人文背景，沙美老街上的傳統建築近似於摩洛哥的異國風土磚牆。圖／雄獅旅遊提供
金門具有戰地歷史人文背景，沙美老街上的傳統建築近似於摩洛哥的異國風土磚牆。圖／雄獅旅遊提供
易遊網釋出多家飯店優惠，圖為泡泡飯店每人最低含稅免800元。圖／易遊網提供
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台東一年一度國際知名的「熱氣球嘉年華」，可於鹿野高台搭乘熱氣球飽覽縱谷風光，不必遠赴土耳其，在台灣也能有獨特的熱氣球體驗。圖／雄獅旅遊提供
台東一年一度國際知名的「熱氣球嘉年華」，可於鹿野高台搭乘熱氣球飽覽縱谷風光，不必遠赴土耳其，在台灣也能有獨特的熱氣球體驗。圖／雄獅旅遊提供

澎湖 金門 墾丁 馬祖 花火節 訂房 觀光

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