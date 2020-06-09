台鐵133周年表揚大會 張政源：行車事故創歷年新低

台鐵局今天舉辦「109年鐵路節（台鐵133周年）表揚大會」，特別邀請防疫期間，在全台各車站協助防疫工作的防疫天使接受表揚。台鐵局長張政源說，去年重大行車事故跟一般行車事故創歷年新低。交通部長林佳龍說，上任後致力推動鐵路環島化、電氣化、雙線化、立體化，台灣生活圈骨幹最重要的就是軌道建設，前瞻1.0到2.0大量建設，要倚賴城際列車串聯，打造西部高鐵、東部快鐵，感謝台鐵付出。

張政源說，今天是台鐵最重要的日子，不過遵循防疫新生活規定，一切從簡。元旦開始，台鐵一方面要承受強大疏運需求，一方面受到疫情影響，考驗同仁應變跟動員能力，每天139個車站、1000列次，仍有50幾萬旅客出入，很欣慰沒有成為防疫破口。

張政源說，去年營收達到253億，是歷史新高，其中最可貴是附業收入達到53億，屢創新高。在行車安全方面，也努力改善設備，去年重大行車事故跟一般行車事故創歷年新低。今年1到4月行車異常事件也比去年降低很多，一年多來在行車安全努力有相當成果，準點率也高達95.3%。

另外，張政源說，去年11月18日簽訂有史以來第一個團體協約，對員工工作保障有很好規範；行政院在今年2月15日也核定生活津貼方案，4月底請領總人數為1191人，申領總金額達2025萬8632元。目前正在研擬合理化待遇調整方案，以對同仁的辛勞付出給予實質的激勵獎酬，近期會送到交通部裡面，希望林佳龍幫忙叩關成功。

張政源說，去年成立公部門第一個美學審議小組，觀光列車改造受到很大好評；去年底也辦美學復興論壇，改變社會大眾對台鐵硬梆梆、沒有美感的刻板印象。2022年台鐵將在鐵道旅遊引領風騷。

張政源說，未來要努力的項目，包括鐵路法第21條解禁，希望爭取台鐵對鐵路資產的處分權；第二，希望爭取鐵路旅遊在費率上鬆綁，方案陸續完成送部，希望在下個會期通過；配合前瞻2.0，研擬十項目、600多億經費，讓發展更周全；另配合行政院推動大南方計畫，台鐵有十個項目期盼加入。

林佳龍說，上任後希望解決第四代票務系統，對於所有搭乘者來講，如何一票暢行無阻，得到所有服務，是未來智慧運輸很重要一部份。同時對於台鐵擁有的資產，不只車站、車輛，土地等也要開發，鐵路法的修法對資產活化利用很有幫助，轉為主動幫忙地方政府，而不是喊著立體化然後向地方要錢，協助城鄉縫合，且不只與六個直轄市合作。

林佳龍說，2022鐵道旅遊年是個驗收，需要尋找好的商業跟營運模式，讓觀光客，尤其是國外來的遊客，以雙鐵為主軸，四通八達，把旅遊產品透過區域觀光聯盟，帶動台灣觀光立國。

往年配合鐵路節全台各車站舉辦的系列活動，因受到新冠肺炎疫情影響而取消，但年度表揚大會仍照常舉辦，會上除了特別感謝434位台鐵防疫天使盡心盡力於第一線為乘客健康把關，也頒發「台鐵之友」、「優良志工」、「服務績優員工」及「服務資深40年員工」代表等獎項，以表揚對鐵路盡心盡力且奉獻良多的優秀人員。

台鐵局說，運務處防疫天使代表授獎人、台中運務段甘秀娟，是一名診所護理部助理，在台鐵徵求防疫天使職缺後，便至苗栗站服務，更於車站人力不足時能支援豐富及南勢車站。服務期間態度親切，一位旅客媽媽因為帶著三位小朋友趕車口罩不足，她主動幫忙解決，讓旅客備感窩心。