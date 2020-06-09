快訊

議員身故缺額不遞補？規範不同調 市民權益被犧牲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

放鬆痠痛一支搞定！10大人氣按摩槍震得你酥麻又桑桑

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

按摩師傅請回家！

你也有痠痛的問題嗎？辦公族久坐少運動，不僅工作時要對著電腦埋頭苦幹，下班也是低頭滑個爽快，長期維持同個姿勢，當然就容易引發肌肉痠痛，或者你是運動愛好者，時不時就有放鬆肌肉的需求？偶爾太忙真的很難喬出時間去「桑一下」，好想請一位私人按摩師傅、在家裡隨時待命啊！

俗話說有需求就有供給，近年來「震動按摩槍」就悄悄成為現代人的話題產品之一，而今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來替大家介紹網友熱議的10大按摩槍品牌囉～記得使用時一定要熟讀操作手冊，正確放鬆才不會傷身喔！

image source：臉書／therabody

按摩槍

第十名：FITWELL

專門販售運動器材的FITWELL，除了健身器材、運動配件外，當然也趁勢推出了按摩槍囉！該款CairO筋膜按摩槍有五款按摩頭跟五段振動頻率，可以滿足你各種疲勞所需，值得一提的是，CairO的外型相當亮眼，不僅符合人體工學，設計也相當優雅，還有太空灰與香檳金兩款顏色，注重質感的你不妨將它擺進你的口袋名單～

延伸閱讀：《美少女戰士》結局竟然超獵奇！十大水手服戰士人氣排行

image source:臉書／Fitwell-運動的最家精品

第九名：iNO

號稱業界最輕巧的按摩槍iNO，可以說是女性們的福音啊！目前市售的按摩槍體積偏大，對於普遍來說力氣較小的女性使用上較為困難，常常按了腿卻手臂痠，而iNO就為女性設計了該款輕巧型的按摩槍，甚至比大多吹風機還輕，放進包包隨身攜帶也沒問題～此外，iNO還設計了「小捶」檔，算是業界中最輕的力道，相當適合年長者使用，避免過大的力道反而傷了筋膜～

延伸閱讀：我也想發大財！正港十大台灣知名富豪　網友熱議富爸爸攏底加

image source:臉書／運動筆記

第八名：ELEEELS

ELEEELS深層肌肉按摩槍的重量約1.1kg，對於女生來說仍是單手可使用的方便產品，特別的是，該按摩槍分為運動模式與舒緩模式，前者顧名思義就是緩解運動過後、乳酸堆積的痠痛感，舒緩模式則適用於久坐久站的上班族、櫃哥櫃姐們～另外市售的按摩槍多屬單頭，ELEEELS也推出了雙頭款的X2Pro，給你按摩更集中的享受！

延伸閱讀：揭密「五月天最感動歌曲」排行榜！讓你好想盡情大哭一場

image source:臉書／ELEEELS TW

第七名：Theragun

來自美國的Theragun，其Theragun G3PRO堪稱是按摩槍界的冠軍，不僅性能超強，連價格也是——不過有句實在話是這麼說的，一分錢一分貨嘛！雖然價格驚人，但Theragun G3PRO主要就是為了專業運動員跟訓練師所設計，在相關領域界仍有響叮噹的名號。

但如果你是運動量不大或非專業運動員，只是需要按摩放鬆的人，也可以考慮輕型按摩槍 Theragun Liv，雖然振動頻率只有一種，但其震幅仍與Theragun G3PRO有得比！

延伸閱讀：舊愛最美？最讓男人無法忘懷的前女友　第一根本不是初戀

image source:臉書／Therabody

第六名：HUEI YEH輝葉

說到台灣的按摩椅專家，怎麼能不提到輝葉呢？輝葉的主力產品便是按摩椅、運動器材，在品質與功能上可是有30年的好口碑與好品質，而按摩槍商機正夯，輝葉也推出了XE深層震動按摩槍。

XE深層震動按摩槍擁有四段變速、八款按摩頭，不管是運動員、上班族還是家庭主夫主婦，想放鬆深層肌肉、解決電腦肩或手臂痠痛，這款按摩槍都相當適合～順帶一提，輝葉還有推出漫威聯名款的按摩槍，鋼鐵人迷還不手刀搶購啊！

延伸閱讀：滿滿青春美少女！《創造營2020》超強實力美貌人氣選手Top 10

image source:臉書／輝葉按摩椅

第五名：Booster 火星計劃

不只品牌名稱帥，Booster的按摩槍外型也很搶眼，不過當然最重要的還是功能啦～Booster Pro 2是近兩年相當熱議的按摩槍之一，與他牌競品相比，規格沒有差太多，價格也相對平實些，因此成為不少人的考慮名單。此外，Booster Pro 2可是有九段頻率可調整，可以說是按摩槍中的佼佼者，搭配新一代的降噪技術，再高頻率也不怕吵到人啦～

image source:臉書／ProjectMars火星推進器

第四名：Blaupunkt 藍寶

連486先生也大推的Blaupunkt電動按摩槍，是不是也撓的你心癢癢呢？來自德國的Blaupunkt最令人驚豔的就是性價比讚讚，號稱與專門設計給運動人士使用的按摩槍產品機身規格相似，要價卻僅僅只要1/2耶！甜甜心動價引發一波討論，機能好又不用花大錢，讓網友紛紛high起來了～

延伸閱讀：快跟上聲音新潮流！10大網友熱議Podcast APP來了

image source:臉書

第三名：BE

BE是專門出產運動產品的品牌，而其主打的G1震動按摩槍也是網友熱議的商品，獲得本次聲量調查的第三名！G1震動按摩槍屬中等價位，其五檔變頻，在使用的情境上也相當廣泛，不管是運動員需要的深度按摩，或是一般的日常放鬆都可以用，大概就是一人購買、全家享受的感覺～而該產品最自豪的就是獨家專利「氣循環技術」，該技術可以讓馬達的使用年限更長、效能更穩定。

image source:BE官網

第二名：YOULISN

來自美國的YOULISN，其天王深層震動按摩槍系列真的名不虛傳！天王系列最特別的就是能夠選擇三種不同模式，分別是健身、理療跟保健，而這三種模式又各自帶有4段轉速，總共12種變化，讓許多網友感到相當物超所值。

不管你是運動過後身體疲勞，還是日常想鬆鬆緊繃的筋骨，相信天王深層按摩槍都能納入你的選擇名單中～

延伸閱讀：玩粉看過來！《綜藝玩很大》主持、來賓人氣排行初公開

image source:臉書／Youlisn天王震動按摩槍

第一名：Hyperice 海博艾斯

若你是熱愛運動的陽光男女，或是專業的運動選手，應該都聽過Hyperice這個品牌～肌肉酸痛的原因除了姿勢不良外，長期使用某部分的肌肉也會造成疲乏，尤其是運動員，不好好保養怎麼行呢？

Hyperice就專門為這些運動好手們推出了Hypervolt系列，二代版本重量甚至減到只剩1.1公斤，最高頻每秒震動約3200次，強大功能在業界算是龍頭品牌，如果你熱愛運動也想好好保養身體，不妨參考這款網友熱議No.1的按摩槍～

延伸閱讀：你想換工作了嗎？離職前最該問自己這十件事！

image source:臉書／Hyperice

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月08日至2020年06月06日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『按摩槍』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

 新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


按摩 品牌

延伸閱讀

打造全新「影食」概念 桃園新光影城盛大開幕

轉動、按摩眼球護眼？眼科醫揭5個你以為護眼的真相

運動後肌肉緊繃　健身網美懶人放鬆靠這招

夏季秀髮不崩塌！范冰冰的護髮秘訣，只要3招就能成就一頭蓬鬆秀髮

相關新聞

點手搖飲「去冰要加5元」引熱議 店員曝真實原因

消費者點餐時若要求加量被加價，應該不意外，但要求減量也要被加價，就有點奇怪了。一名網友點手搖飲品要求去冰，店員告知要「加5元」，令他不解，貼文引發熱議。

周末熱帶雲系通過菲律賓 吳德榮：成颱與否各國模擬不同

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（8日20時）各國模式模擬顯示本周五、六熱帶...

龜山島活動惹議 學者卻誇：博君一笑、創意十足

交通部觀光局推出龜山島開放觀光20周年慶活動，宣布8月1日當天，只要姓名中有「龜」字的民眾可以免費登島，限額20名，不過...

陳時中的下一個不可能任務 未來5年健保費恐會「倍數」調漲

台灣健保是不是太浪費？到底會不會倒？相信許多人都和我一樣，很關心這些話題。最近看完張鴻仁先生的《2030，健保大限》新書，終於覺得過去對健保的許多疑問都獲得解答，很值得在這個專欄與大家分享。

名字有「龜」太難？網問遇過哪些特殊姓氏 意外揭這全台僅1人

龜山島「歡慶開放觀光20年」，觀光局推出姓名有「龜」字即可免費登島。沒想到此舉掀起熱議，由於姓氏少見，有人開玩笑「這是不想讓人免費的意思吧」。有網友也在PTT發文詢問，看過最特別的姓氏有哪些？其中「鄢、殳 、邴 、靳 、蒯 」等姓氏都讓人大開眼界。

今天將出梅？鄭明典：天氣型態轉變中 熱擾動會變活躍

中央氣象局代理局長鄭明典說，梅雨天氣型態轉變中，不過熱帶海洋上的擾動也會活躍起來，未來天氣預報的重點要隨著調整。

拚經濟！台中購物節7月登場 3萬店家登錄金額上看35億

第二屆台中購物節7月1日登場，台中市經發局長張峯源表示，今年目標要募集3萬店家響應，目前已有1.5萬家實體通路、1.2萬...

龜名免費登龜山島掀熱議 全台「尋龜熱」找到4人

龜山島開放觀光20周年慶，交通部東北角管理處宣布8月1日當天，只要姓名中有「龜」字的民眾可免費登島，由於名字有龜的人很少，遭網友嘲諷誠意不足，但也掀起掀起一陣「尋龜熱」。截至目前得知名字有「龜」的共4人，東北角管理處希望他們前來參加活動。

WHO向全球癮君子警示 吸菸者染新冠肺炎風險較一般人高

六七大解封後，不代表不會再有感染者出現，落實「保持社交距離、勤洗手、戴口罩」健康行為是關鍵，但「癮君子」卻可能因一些習慣，無形成為防疫破口，甚至連世界衛生組織(WHO)證實，因吸菸者手指會不斷接觸嘴唇，還喜歡與菸友共抽菸品，吸菸者容易感染新冠肺炎。

放鬆痠痛一支搞定！10大人氣按摩槍震得你酥麻又桑桑

你也有痠痛的問題嗎？辦公族久坐少運動，不僅工作時要對著電腦埋頭苦幹，下班也是低頭滑個爽快，長期維持同個姿勢，當然就容易引發肌肉痠痛，或者你是運動愛好者，時不時就有放鬆肌肉的需求？偶爾太忙真的很難喬出時間去「桑一下」，好想請一位私人按摩師傅、在家裡隨時待命啊！

跌倒了貼人工皮就會好？ 這些狀況不適合

不小心跌倒了，很多人會貼上人工皮，以為這樣傷口就能「自行痊癒」。但衛福部食藥署在食藥闢謠專區澄清，並不是所有傷口都適合使用人工皮；皮膚科醫師朱思穎則表示，傷口後期使用人工皮可保護傷口再次感染，但若是感染性傷口則不適用人工皮。

麗寶樂園渡假區馬拉灣6月13日開園 推安心玩水5妙招

中央流行疫情指揮中心宣布疫情解封，麗寶樂園渡假區的馬拉灣將在6月13日開園，防疫工作持續，推出安心玩水五妙招，以實聯制、保持水中自由有效餘氯量、環境消毒、社交安全距離、水域安全等，打造安心戲水環境；為歡慶馬拉灣20周年，6月13日至6月30日，馬拉灣、摩天輪兩人同行第二人只要20元，業者要搶攻解封旅遊人潮。

熱門新聞

PS4悠遊卡「限時不限量」賣完？ 悠遊卡公司回應了

名字有「龜」免費登龜山島遭嗆爆 觀光局無奈：真有人

不限量再度瘋搶！PS4手把造型悠遊卡已預購到2021年底

名字有龜可免費登龜山島 葉毓蘭：誰名字會取龜？

背長103公分大丹犬破世界最高、最老紀錄 飼主每月花1萬8萬伙食費

9間店全收！「布列德麵包」門市 6月30日停止營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。