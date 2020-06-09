宜蘭綠舞推暑假專案 攜果陀打造狐狸忍者物語夏令營

迎接暑假到來，全台唯一日式主題庭園飯店的宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起推出「Together暑假同樂會˙親子閨蜜遊」及「Let's Go樂遊一夏˙親子閨蜜行」住房專案，搭配經濟部「振興三倍券」，一房最高可再省2,000元。輕鬆玩2天、深度遊3天任君選擇。另外，飯店首度攜手「果陀劇團」打造兒童創意戲劇夏令營，讓大小朋友們在輕鬆愉快的氛圍中寓教於樂，留下美好的夏日回憶。

宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至2020年9月30日止，推出「Together暑假同樂會˙親子閨蜜遊」住房專案，雙人客房最低一睌一人2,950元、四人客房最低一睌一人2,188元，可搭配經濟部「振興三倍券」可再省下2,000元，相當划算。

此方案須連續入住2晚，將備受喜愛的人氣日式特色體驗活動納入，打造3天2夜愜意夏日假期；旅客可享有兩日早餐，還能在日式園區內換穿經典浴衣、暢玩手刷抹茶、享用和菓子甜點，品嘗主廚精選戀舞雙人交響曲下午茶（原價780元+10%/套），加碼平日（周一至周四）入住即能搶先體驗今夏最新推出「Hello！舞動水田」輪傘莎草種植活動，旅客可乘坐竹筏穿梭於水田之上，接近大自然、親手種植水生植物。

想要輕鬆踩點的旅客則推薦「Let's Go樂遊一夏˙親子閨蜜行」住房專案，雙人客房每房6,290元起，房客享翌日早餐、經典浴衣及抹茶體驗課程；於今年8月31日前入住，還能免費體驗輿神同行及忍者之森體驗營。此外，配合觀光局「致青春」方案，19歲以下學子7、8月憑身分證即可免費暢玩日式主題園區。旅客於當日入住前、退房後當天亦可繼續遊園。

另外，宜蘭綠舞攜手國內知名「果陀劇團」，於8月17日至8月19日共同推出「狐狸忍者物語」兒童創意戲劇夏令營，結合綠舞人氣「忍者之森」活動、富有和風禪意的「枯山水」體驗、充滿靜態之美的「日式文創DIY」，三天營隊包含主題表演課程、戲劇遊戲、情境體驗、結業演出呈現，活動專案原價18,100/人，費用含報名費、住宿、餐食、園區活動、保險費，6月24日前報名享早鳥9折優惠（16,200元）、4人同行報名可享85折優惠（15,300元）。