點手搖飲「去冰要加5元」引熱議 店員曝真實原因

消費者點餐時若要求加量被加價，應該不會太意外，但要求減量也要被加價，就有點奇怪了。一名網友點手搖飲品要求去冰，店員告知要「加5元」，令他不解，貼文引發熱議。

一名網友在《Dcard》美食版PO文，經過某家手搖飲品店時，點了一杯熱的芋頭牛奶，店員回應熱的要加5元，原PO不想被加錢，改點「去冰」，結果店員一樣說要加5元，覺得奇怪，為何點熱的或是去冰都要被加價？

後來才發現櫃台有張公告，寫著因應原物料成本提升，某項鮮奶系列產品自3月起，點購「去冰、溫、熱飲」品項，「補滿將酌收5元」，令原PO發文感嘆自己的荷包已在哭泣。

貼文引網友熱議，許多人表示「點溫、熱要加價無法理解」、「我第一次知道」，有人幫忙說明「去冰加五元是補奶呀～我都會加耶！」仍有人認為「想漲價就講，補那點奶就收人5塊真的很賊」、「補的飲料也不值5元吧」、「去冰加5元，就是有種比直接漲價更不爽的感覺」。

另有自稱該飲料店的員工也跳出來回應說明，「原因是公司考量人事成本」、「其實只有鮮奶類去冰要加5元」、「店員也會事先詢問需不需要補滿，不補滿大概八分滿，其餘飲料去冰都是補茶湯」。