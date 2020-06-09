上班久坐不利健康 草療開課健身推「辦公室運動」

上班辦公難免久坐，但長時間坐著維持同一姿勢太久，易造成肩頸酸痛及肌力不足，腰圍臀圍也會變大、體脂過高，對健康不利；衛福部草屯療養院以「辦公室也可以做運動」為主題找專家開課，教導在室內進行「肩頸脊椎肌群伸展運動」。

草屯療養院指出，受新冠肺炎疫情影響，為保持安全社交距離，並減少與人接觸，民眾減少去健身房，甚至戶外運動的頻率，待在家中或辦公室的時間變多，但防疫壓力加上久坐，對健康並非好事，因此請專業健身團隊開課推「辦公室運動」。

草屯療養院職能治療科，辦公室工作久坐恐致腰圍臀圍變大、體脂過高，同一姿勢太久則易造成腰部及肩頸痠痛、僵硬，而坐姿不良更是導致腰椎、頸椎壓迫神經的主要原因，因此應避免久坐，就算在室內也該定時起身動一動。

「CROSSFIT UltiLife」健身團隊因此指導醫院員工進行「肩頸脊椎肌群伸展運動」，透過「斜方肌伸展」、「脊柱伸展」、「脊柱扭轉」、「後側鏈伸展」、「前測鏈伸展」等運動，伸展肩頸、胸椎、腰椎肌群，增加肩關節活動範圍，減少上下背疼痛感。

而「斜方肌伸展」就是，一手勾著辦公椅的一端，一手放耳朵上方，將頭部往側或前方輕拉。雙手置於頭部後側，將頭部下壓，手肘互相靠近。

「脊柱伸展」、「脊柱扭轉」則是將雙手輕拉椅子後側，讓身體抬頭挺胸，後雙手逐漸向地面伸展，撐地後停留數秒。單手扶住椅背後側，側轉45度。

「後側鏈伸展」、「前測鏈伸展」，透過站立後往前伸展雙手觸地，維持數秒，或雙手扶椅背，慢慢向後伸展。立姿雙手併攏向上伸展。

草療職能治療科主任李慧玲表示，民眾可依個別狀況在辦公之餘，利用短短10分鐘空檔活動，每天固定幾分鐘練習辦公室運動，能有效率達到一定的運動效果，還可降低三高風險、增強體力、預防身體老化、改善情緒，並增加工作效率。