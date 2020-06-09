名字有「龜」太難？網問遇過哪些特殊姓氏 意外揭這全台僅1人

龜山島「歡慶開放觀光20年」，觀光局推出姓名有「龜」字即可免費登島。沒想到此舉掀起熱議，由於姓名少見，有人開玩笑「這是不想讓人免費的意思吧」。有網友也在PTT發文詢問，看過最特別的姓氏有哪些？其中「鄢、殳 、邴 、靳 、蒯 」等姓氏都讓人大開眼界。

從求學到進入職場，看過或聽過的名字少說也有數百個，其中應該會有些讓人印象深刻。有網友在PTT發問，大家從小到大看過最特別的姓氏是什麼？並舉出自己曾看過「師、司」兩個少見的姓氏，好奇還有哪些是自己從沒聽過的。

不少人踴躍分享同學姓氏，除了「邴 、闞 、符」，還有一人姓「殳」，並記得老師當時說全台灣僅此一家。部分姓氏可能也隱含身分，推文當中有人回應「脫(蒙古裔) 」、「亢 她老爸聽說是外國人」、「粘是金國女真人」。

根據內政部「全國姓名統計分析」資料，有265個稀少姓氏僅有1個人，其中包含「伭、邳、訇、霙、錒、賡、鸞」等，除了罕見也不容易念得出來。該份資料亦能看出，全國前三大姓氏，分別為「陳、林、黃」，其中又以陳姓的262萬人最多，占總人口數11.15%。

人數稀少姓氏，一個姓氏僅一人者，就有265個姓。 圖擷自 全國姓名統計分析