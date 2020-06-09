台鐵限量懷表今開賣 鐵道迷凌晨4時就來排隊

一年一度的鐵路節於今天登場，台鐵也推出限量69組的「台鐵紀念懷表」。台鐵局說，排在第一位的民眾凌晨4時30分從蘆洲就到，第二位是來自樹林，凌晨5時5分就到台鐵夢工場排隊。

台鐵局將民國四、五○年代列車行車人員的精品懷表回收、整修TISSOT「台鐵紀念懷表」，當天上午10時開賣，每組懷表5萬8000元整，限購一組。

台鐵懷表在過往年代是站長、列車長、司機員之間準確對時的計時器，扮演守時、信任、維護安全的重要角色，隨著時代變遷，六○年代後已陸續回收不再使用。今年鐵路節推出的69組紀念懷表，經專業鐘表師傅精工檢測及調校，每只懷表都能精準運轉，內部機芯依然閃耀如新。

台鐵僅在2003年修復賣出數只天梭TISSOT品牌懷表，之後修復銷售的皆是OMEGA品牌懷表，這次推出天梭TISSOT品牌懷表為時隔17年。台鐵特別打造實木底座及金屬支托錶架，並覆蓋透明壓克力罩，兼具收納及展示功能。

限量69組紀念懷表，將於今上午10時開賣，銷售據點及分配數量分別為台鐵夢工場台北旗艦店48組、花蓮店五組及台鐵本舖台中站八組、高雄站八組，民眾現場依排隊順序，每人限購一組。