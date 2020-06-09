快訊

評／「港版國安法」立法在即，中美交鋒下的香港變局

高市代理市長連總質詢都免了？藍營做法 綠營也傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天將出梅？鄭明典：天氣型態轉變中 熱擾動會變活躍

聯合報 / 記者雷光涵
今天、明天定量降水預報圖做比較，顯示降雨已趨勢緩和下來。圖／中央氣象局提供
今天、明天定量降水預報圖做比較，顯示降雨已趨勢緩和下來。圖／中央氣象局提供

中央氣象局代理局長鄭明典說，梅雨天氣型態轉變中，不過熱帶海洋上的擾動也會活躍起來，未來天氣預報的重點要隨著調整。

鄭明典在臉書以今天、明天的定量降水預報圖做比較，顯示降雨已趨勢緩和下來，因為預報中的梅雨鋒面往北移動。他說，不過逐漸的熱帶海洋上的擾動，也會活躍起來。

中央氣象局說，周三至下周一太平洋高壓持續增強，鋒面逐漸北移至江淮流域一帶，台灣附近吹著西南風至偏南風，各地回到多雲到晴、高溫炎熱的天氣，僅東半部偶有小範圍降雨。午後中部以北部地區及南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，隨著天氣轉趨穩定，各地氣溫也逐漸上升，其中大台北地區、中南部局部近山區、河谷一帶及花東縱谷易出現較熱的溫度，中午前後各地紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動要注意防曬並多補充水份。下周二到下周四各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

預報 氣象局 天氣動態

延伸閱讀

6月21日日環食 鄭明典指這些地方可見

今年恐提早出梅 「不是好現象」

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

鋒面遠離 鄭明典：今天踏青好天氣但午後對流免不了

相關新聞

周末熱帶雲系通過菲律賓 吳德榮：成颱與否各國模擬不同

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（8日20時）各國模式模擬顯示本周五、六熱帶...

陳時中的下一個不可能任務 未來5年健保費恐會「倍數」調漲

台灣健保是不是太浪費？到底會不會倒？相信許多人都和我一樣，很關心這些話題。最近看完張鴻仁先生的《2030，健保大限》新書，終於覺得過去對健保的許多疑問都獲得解答，很值得在這個專欄與大家分享。

今天將出梅？鄭明典：天氣型態轉變中 熱擾動會變活躍

中央氣象局代理局長鄭明典說，梅雨天氣型態轉變中，不過熱帶海洋上的擾動也會活躍起來，未來天氣預報的重點要隨著調整。

2歲童臉蛋白、食慾不振 檢查罹患缺鐵性貧血

一名2歲女童臉蛋白皙，但相較於幼兒園其他同學，卻顯得有食慾不振和病懨懨，家人帶往醫院檢查，診斷她有「缺鐵性貧血」，經連續給予口服鐵劑治療半年後才恢復正常。

台鐵限量懷表今開賣 鐵道迷凌晨4時就來排隊

一年一度的鐵路節於今天登場，台鐵也推出限量69組的「台鐵紀念懷表」。台鐵局說，排在第一位的民眾凌晨4時30分從蘆洲就到，第二位是來自樹林，凌晨5時5分就到台鐵夢工場排隊。

世界最深海底郵筒 綠島「豆丁海馬郵筒」今天上岸洗澡

有世界最深海底郵筒之稱、台灣第二處的台東綠島「豆丁海馬郵筒」在海底長達2年的時間，今天起將拔出海面做清洗，預計到18日重新放入海底。中華郵政表示，這段期間將無法投遞明信片，17日後可委託潛水業者代投遞。

老農頸椎狹窄四肢近癱瘓 開刀積極復健雙手能比YA

63歲熊先生在旗山務農，去年出現漸進式四肢無力，旗山醫院神經科經神經傳導檢查、肌電圖檢查和核磁共振檢查後，發現是頸椎第3...

藝文大解封 明華園總團「大河彈劍」今出鞘啟售

新冠疫情趨緩，被限制的表演活動終於解封！明華園總團將於端午連假6月27日、28日，在嘉義市文化局音樂廳解封90周年壓軸代表作「大河彈劍」，兩廳院售票系統今天(9日)中午啟售。　

安心旅遊補助出爐 將再推精緻國旅

交通部觀光局七月一日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，實施至十月卅一日，優惠不分平假日皆適用，十一月還要接著推動精緻國旅。...

炎夏高溫 6大高危險族群防熱傷害

各地出現高溫炎熱，加上疫情趨緩，國內進入「大解封」後疫情階段，預期戶外活動激增，台北市衛生局提醒，夏季氣溫越趨增高，每年...

「畫」療 我找到快樂的量子力學

「藝術治療」是我的繪畫藝術創作理念。我親身體驗繪畫的療效，深深感受繪畫藝術創作和繪畫藝術欣賞，皆具有心靈療癒的功效。

熱到高燒、頭暈 他中暑差點洗腎

一名30多歲的男性鐵工人，日前在高溫悶熱環境工作，身體突然不適，大量流汗、皮膚溼冷，伴隨頭暈、頭痛、臉色蒼白、心跳加速等...

熱門新聞

水果店家為何喜歡把西瓜切一半賣？ 背後四大原因不簡單

PS4悠遊卡「限時不限量」賣完？ 悠遊卡公司回應了

名字有「龜」免費登龜山島遭嗆爆 觀光局無奈：真有人

PS4手把悠遊卡熱賣 電商連不限量也「完售」

挖角第2天因「眼神太犀利」遭資遣 她打聽真相才知被歧視

不限量再度瘋搶！PS4手把造型悠遊卡已預購到2021年底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。