今天將出梅？鄭明典：天氣型態轉變中 熱擾動會變活躍

中央氣象局代理局長鄭明典說，梅雨天氣型態轉變中，不過熱帶海洋上的擾動也會活躍起來，未來天氣預報的重點要隨著調整。

鄭明典在臉書以今天、明天的定量降水預報圖做比較，顯示降雨已趨勢緩和下來，因為預報中的梅雨鋒面往北移動。他說，不過逐漸的熱帶海洋上的擾動，也會活躍起來。

中央氣象局說，周三至下周一太平洋高壓持續增強，鋒面逐漸北移至江淮流域一帶，台灣附近吹著西南風至偏南風，各地回到多雲到晴、高溫炎熱的天氣，僅東半部偶有小範圍降雨。午後中部以北部地區及南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，隨著天氣轉趨穩定，各地氣溫也逐漸上升，其中大台北地區、中南部局部近山區、河谷一帶及花東縱谷易出現較熱的溫度，中午前後各地紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動要注意防曬並多補充水份。下周二到下周四各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。