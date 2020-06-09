周末熱帶雲系通過菲律賓 吳德榮：成颱與否各國模擬不同

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（8日20時）各國模式模擬顯示本周五、六熱帶雲系由菲律賓東方海面穿過呂宋島，不過有的模擬發展為輕度颱風，有的則無，模擬不確定性高。但南方水氣逐漸增多，大氣不定度提高。

吳德榮說，這個熱帶雲系穿過呂宋島期間，歐洲模式現在的模擬沒有明顯發展，美國模式模擬的發展則達輕颱強度；除此之外，模擬的路徑也不完全相同，顯示出模擬的不確定性。不過台灣周五至下周一天氣的變化，與它輸送北上的水氣有關，東南部及高屏有局部短暫陣雨的機率，其他地區午後也有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢的機率。

吳德榮表示，今天鋒面東移，各地漸轉為多雲時晴、氣溫升，但殘餘水氣仍多、有局部短暫陣雨的機率。周三、周四暖氣團增強，各地晴時多雲炎如盛夏，最高溫又回到36度左右，要注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

中央氣象局表示，今天隨著鋒面逐漸北移，和太平洋高壓稍增強，台灣附近水氣比昨天略微減少，但中部以北及東北部地區仍有不定時局部短暫陣雨。其他地區是多雲，午後山區也有局部短暫雷陣雨，提醒外出應攜帶雨具以備不時之需。氣溫方面，各地低溫約23至25度，白天高溫約為32至34度，沒下雨時感受較悶熱。