藝文大解封 明華園總團「大河彈劍」今出鞘啟售

新冠疫情趨緩，被限制的表演活動終於解封！明華園總團將於端午連假6月27日、28日，在嘉義市文化局音樂廳解封90周年壓軸代表作「大河彈劍」，兩廳院售票系統今天(9日)中午啟售。

明華園總團長陳勝福表示，疫情打亂了所有的演出行程，大家都在等指揮中心的指示隨時調整計畫。本來上半年要巡迴的「大河彈劍」延到現在，又卡在觀眾席要怎麼「坐」?必須等待明確的指示。疫情指揮中心7日宣布解封後，如今只剩下不到三週的時間做票房衝刺。

陳勝福表示，從疫情爆發以來總團演出活動幾乎停擺，上半年保守估計演出收入短收5千萬。

「大河彈劍」是明華園創團90年壓軸代表作，以隋唐烽火亂世為故事背景，描述深謀遠慮的李世民(孫翠鳳飾)、古道熱腸的李軌(陳勝在飾)、軍事奇才李靖(李郁真飾)，三人槐樹下結金蘭，面對大時代的衝突，三兄弟面對現實的考驗，面臨的抉擇? 從戰爭中看到人性的光明面。