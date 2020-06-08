「畫」療 我找到快樂的量子力學
「藝術治療」是我的繪畫藝術創作理念。我親身體驗繪畫的療效，深深感受繪畫藝術創作和繪畫藝術欣賞，皆具有心靈療癒的功效。
我藉著繪畫創作，把簡單的圖案，繽紛的色彩，流暢的線條和鮮明的光影，帶著我自已，進入一個無拘束的另類空間。經由無限的想像力，徹底發洩我的情感，欲望，快樂和痛苦，瀟瀟灑灑，痛痛快快地大畫一回。
另外我經由欣賞畫作，把自己融入作者畫家的情感及心境，彼此相互感應一番，有如另類的量子力學效應。
我深信藝術本身擁有無形的力量。繪畫藝術可以美化人生，使人樂觀，正面思考，從而為自己帶來無限的快樂，並藉量子力學效應和觀眾互動。藝術的創作者於是很自然地把快樂傳出，分享給別人。
晉朝陶淵明在他的「飲酒詩」裏寫道，「結廬在人境，而無車馬喧。 問君何能爾，心遠地自偏。 采菊東籬下，悠然見南山。」這樣的境界何等美好，我們身心處當今生活腳步急促緊張，競爭對手強勁的現世，時常會因為壓力太大，使自己身心健康受損。
如果此時此刻能夠有繪畫藝術的嗜好，可以使心靈得到溫暖的避風港，如「釆菊東籬下，悠然見南山。」放慢生活腳步，悠閒地生活，喜樂的心自然而生，即是良藥也。
我們在緊張的生活中，常常會不由自主地去尋找心靈的平靜和慰藉，最好的方法就是透過對真，對善和對美的追求。
我67歲，人生步入晚年，過去40年奉獻心力於醫療服務，很幸運最近十年於產前診斷的醫學領域有所發現，拯救不少小生命，並獲第29屆醫療奉獻獎。
6年前是我人生最低潮，心境最挫折的時候，我發揮原始本能，投身繪畫藝術創作，很幸運地被藝術治療成功。近年來，我嘗試獨創古詩新畫，讓漢學詩詞書法之美， 融入現代強烈色彩繪畫藝術創作。希望繪畫藝術的創作和欣賞能幫助大家放鬆心情，充滿喜悅。
●陳持平畫展即日起至6月14日於南山藝文中心（台北市松仁路100號南山廣埸三樓）展出。
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