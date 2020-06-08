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威力彩連34槓 下期頭獎上看7.4億

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
威力彩連34槓，台彩表示，下期預估銷售1.5億元，頭獎累積金額預估為上看7.4億元，將在6月11日開獎，如1注獨得，會是今年最高單注獎金。圖／聯合報系資料照
威力彩連34槓，台彩表示，下期預估銷售1.5億元，頭獎累積金額預估為上看7.4億元，將在6月11日開獎，如1注獨得，會是今年最高單注獎金。圖／聯合報系資料照

威力彩連續33槓後，今晚威力彩頭獎累積金額6.9億元，卻再次槓龜，已是連34槓。台彩表示，下期預估銷售1.5億元，頭獎累積金額預估為上看7.4億元，將在6月11日開獎，如1注獨得，會是今年最高單注獎金。

根據台彩統計，過去威力彩最長連摃期數是2018年連47摃，當時頭獎累積到16.5億元後開出，且是一注獨得。

威力彩今晚開出第109046期，第一區中獎號碼為01、16、08、33、15、28，第二區中獎號碼為06。

另外，台彩端午加碼活動，6月1日至7月30日期間，若威力彩前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。今晚威力彩頭獎槓龜，下期累積獎金上看7.4億元，將不會啟動端午加碼。

頭獎 威力彩 台彩

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