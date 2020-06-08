名字有「龜」免費登龜山島遭嗆爆 觀光局無奈：真有人

交通部觀光局推出龜山島開放觀光20周年慶活動，宣布8月1日當天，只要姓名中有「龜」字的民眾可以免費登島，限額20名，消息一出引發熱議。國民黨立委葉毓蘭在臉書分享此訊息質疑「誰的名字會取龜？」認為觀光局實在是在討罵。對此，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處無奈表示，真的有人有，並表示活動不會取消但會加碼。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處昨天在網站上PO出龜山島20周年啟動 徵求「老龜友、大家龜秀」開跑活動，活動提及1977年以前龜山島都有人居住，後因軍事需要，居民遷至台灣本島。

為慶祝「龜山島開放觀光20周年」，特別發出尋人啟事，徵求「老龜友尋根活動」，凡過去曾在龜山島國小畢業同學、老師、昔日服務的駐地警察、官兵、醫生及護士等一起開同樂會，於8月1日一同回娘家，尋找遷村前的島嶼生活記憶，另外活動當天姓名字中有「龜」字民眾，可獲得免費登島，限額20名額滿為止。

未料消息一出卻造成廣大討論，嗆聲不斷，民眾紛紛表示「到底誰的名字裡會有龜？」，甚至揶揄是史上最扯優惠活動。不過也有民眾幫忙緩頰，認為觀光局也是美意一場。

對此，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀三點澄清，她說來自龜山島原居民的宜蘭簡英俊代表説，東北角沿線的大溪社區的龜山里就有一位民眾，叫做吳龜雄。管理處在此特別澄清，並不是空穴來風、天馬行空，歡迎網友一起來參加今年為龜山島開放觀光20周年相關活動，帶動周邊觀光產業。

另外陳美秀說，名字有「龜」字者，尚有他人，正因為20年且「龜」字珍貴，難得能透過這一次小活動讓大家更認識龜山島並倍受矚目，管理處正研究再加碼送其他優惠。

最後陳美秀說，管理處在龜山島開放觀光20周年又逢今年是2020（愛您愛您）這麼巧合的日子裡，歡迎大家用愛你愛你的心情繼續愛宜蘭龜山島。