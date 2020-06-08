打造全新「影食」概念 桃園新光影城盛大開幕

高鐵桃園站旁，2020年暑假迎來新光影城、HOTEL COZZI Blu和逸飯店及日本橫濱八景島打造的XPARK水族館，瞄準全台家庭消費客群，打造一座購物及休閒育樂一站式的桃園娛樂城。在疫情日漸趨緩的期盼下，新光影城發出首砲重磅消息，宣告將領先飯店及水族館，於今夏暑期開始試營運，以全台首發引進的頂級硬體旗艦影廳將陸續亮相，為的就是要帶給消費者最頂級的影食雙享受。

新光影城斥資四億打造，共計6,800坪，1-2F商場區域則有2,000坪，3-5F影城區域佔地達4,800坪，更令外界期待的是，這也是新光影城首家橫跨電影、美食與購物的新形態複合式影城。

一個全新影食文化概念 桃園新光影城獨家品牌首店在青埔！全台最大OUTLETS旁，新光影城邀請最強餐飲品牌，打造複合娛樂城！

集結台北信義區排隊美食，現在桃園也吃得到了! 首次與百貨脫鉤，以影城加商場複合式型態出現的新光影城，瞄準鄰近全台最大outlet 華泰名品城與即將開幕的HOTEL COZZI Blu和逸飯店及XPARK水族館的家庭客群，在商場的規劃上帶來台北最夯排隊餐廳品牌，包含Texas Roadhouse德州鮮切牛排、點點心、這一小鍋、大師兄銷魂麵舖、TIGERROAR EXPRESS 韓虎嘯等，共計17間桃園百貨獨家餐飲品牌之外，同時招募瓦城、MAGiC TOUCH 点爭鮮、Mister Dount、Cold Stone…等多達20家以上大家耳熟能詳的知名品牌入駐。本次更獨家帶來全台最大授權電影商品旗艦專賣店–句商店，包括迪士尼、漫威、華納、環球、日本動漫、台灣國片等眾多角色，讓您觀影後可以買到最新最熱門的電影周邊，同時科技3C主題大店也進駐青埔，其中iStore、小米Mi分別佔地約50坪大店，坐擁寬敞購物環境與販售最齊全的商品。新光提倡全新影食生活概念，聚集眾多桃園獨家品牌，首次展店攜手最強餐飲夥伴。

眺望北台灣最美水族館室外景色，網羅咖啡輕食一覽美景

不用出國也像在渡假，新光除了讓消費者在享受美食、影音娛樂之餘也能開心購物。

銜接全台最大outlet 華泰名品城，商場區域二樓空橋通廊可一窺最美水族館外，另外更引進來自美國以最多的冰淇淋口味著稱的31 ICE CREAM，號招桃園冰淇淋控千萬別錯過！

輕食咖啡甜點陣容一字排開等您品嘗，包含全球最大連鎖咖啡店 - 星巴克，還有網美打卡名店 - 有食候x Chaya Tea，韓系咖飲NAMU、夢幻雞蛋仔2Yum Café、cama café，網羅眾多咖啡品牌集於一身，除此之外更帶來全台首間繼光香香雞 X Tplus手搖茶飲聯名店進駐桃園新光影城，眾多特殊品牌集結，等著您來嘗鮮，讓桃園民眾找美食不需再跑台北信義區！

新光影城打造全台最強規格系列影廳

除了有這麼多超棒的餐飲品牌加入外，新光影城也即將在下半年接連推出5個全台唯一的設備影廳，其中更包含所有影迷引頸期盼全台首座首座Dolby Cinema杜比影院以及桃園首座LUXE: A RealD Experience細膩明亮畫面與身臨其境音效完美結合影院，絕對讓全台影迷大飽眼福！

首波驚喜 ! 新光獨家品牌【B.O.X.】，與您意想不到的品牌聯名，推出超乎想像的觀影視野!

Beyond Our eXpectation 超越我們的期待

B.O.X. – ACG 動漫劇場

動漫劇場是國內首創的主題影廳，ACG是三個字母為Anime(日本動畫)、Comic(漫畫)、Game(遊戲)的縮寫，動漫素材也是由此三個元素發展而來，其連結性可說是密不可分。動漫劇場可以提供熱愛動漫之族群，一個全新的電影場域主題體驗，結合動漫電影上映檔期的陳列與視覺，讓動漫迷進入最奇幻的沈浸世界。

B.O.X. – Sealy 席伊麗廳

Sealy影廳僅規劃19組共38個座位，Sealy電動床擁有輕巧堅韌的鈦合金材質的新一代SRx® 美姿微調感應彈簧系統、SmarTex®智慧型感溫表布處理以及ComfortCore® Plus核心加強承托以及專為電動床所設計的FlexiCased Edge Support「浮力式」穩定承托系統等多項世界級專利技術。能順應身體曲線及不同姿勢的貼身支撐，提供您觀影時的最佳放鬆姿態。

B.O.X. – Osim 天王廳

OSIM影廳採用4手天王AI按摩椅，顛覆傳統按摩椅，日本研發獨家科技純正”2人4手”按摩，如兩位按摩師同步協調按摩，二手揉捏肩頸、二手探壓臀腿，快速達到雙倍放鬆、雙倍享受；AI智能身型定位偵測，可自動偵測使用者身型，精準計算按摩點，按摩更到位。讓消費者在享受電影聲光之際，同步享受前所未有的頂級放鬆體驗。

桃園新光影城七大亮點

1、下半年將推出全台首座Dolby Cinema杜比影院。2、全台首創的B.O.X.主題影廳(ACG動漫劇場、Sealy席伊麗廳、OSIM天王廳)。3、全台最先進的自助影城，手機一指完成購票、購餐、快速自動通關驗票的無人體驗。4、全台最大Outlet華泰名品城旁室內休憩旅行概念空間，吃飽休足再血拼。5、全台最大電影周邊專賣店–句商店旗艦店。6、多達數十家間桃園獨家餐飲品牌匯集，找美食不需再跑台北信義區！7、150個公共室內坐席並廣設手機充電站，逛累outlet與水族館必能吃飽充飽再出發！