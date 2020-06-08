名字有「龜」免費登龜山島 網質疑：根本不想讓人免費

國內昨（7）日起防疫解封，龜山島適逢歡慶20周年，為拚觀光，只要名字裡有「龜」的民眾，8月1日就能免費登島，不過有網友疑惑，到底多少人名字裡面會有「龜」字的，質疑「這是不想讓人免費的意思吧！」

觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，宣布龜山島開放觀光20周年慶全面啟動，希望藉此振興觀光，讓受疫情影響而沉寂已久產業恢復生機！管理處推出「老龜友尋根活動」，凡過去曾在龜山島國小畢業同學、老師、昔日服務的駐地警察、官兵、醫生及護士等，歡迎8月1日一起回娘家，在島上開同樂會，另外活動當天姓名中有「龜」字的民眾，可獲得免費登島，限額20名。

該優惠也引發網友質疑並在PTT討論，到底有多少人名字裡面會有「龜」字的，質疑真的能夠拚觀光嗎？「除了傑尼龜忍者龜，我真的想不到」、「不想讓人登島就說嘛～」、「最好會有人名字裡面有龜啦」、「龜梨和也可以免費」、「才8月1日一天，還要有龜，小家子氣不如不要做」。

國民黨立委葉毓蘭更在臉書分享此訊息質疑：「誰的名字會取龜？」觀光局實在是在討罵。葉毓蘭表示，沒有聽過龜兒子、龜孫子都是罵人的話嗎？這不是文雅不文雅的問題，而是這個字的筆劃實在很多。葉毓蘭說，小學時候他多麼羨慕叫做丁一、丁二、王中、王大，每次考試，當她寫完名字，別人已經先做答5題了。

對此，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀澄清，她說來自龜山島原居民的宜蘭簡英俊代表説，東北角沿線的大溪社區的龜山里就有一位民眾，叫做吳龜雄。「龜」名並不是空穴來風、天馬行空，另外陳美秀說，名字有「龜」字者，尚有他人，正因為20年且「龜」字珍貴，難得能透過這一次小活動讓大家更認識龜山島並倍受矚目，管理處正研究再加碼送其他優惠。