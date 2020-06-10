後疫情下的新常態 跨境電商如何逆勢突圍

大量醫療防護物資和必需產品送到抗疫前線。 圖／亞馬遜 提供

2020年即將過半，全球疫情讓我們工作、生活都受到不同程度影響。目前，復工進程的持續推進，企業生產與民眾生活秩序加快恢復，經濟逐步復甦，隨著邁入疫情「新常態」(New Normal)，越來越多人開始思考未來的經貿局勢及走向。亞馬遜一直關注長遠發展，以下是我們對未來趨勢的三點觀察，希望分享給大家。

一、世界仍是一個整體，全球化大趨勢不會變疫情期間，亞馬遜深切感到應承擔的企業責任，秉持客戶至尚的理念，充分發揮國際化優勢，並調動全球資源積極投入抗疫。在過去的幾個月中，來自全球不同辦公室、不同崗位的亞馬遜同仁們，踴躍地投入對抗疫情行列，透過亞馬遜的全球網路，我們將大量醫療防護物資和必需產品送到抗疫前線，並滿足全球消費者對民生用品的需求。

疫情爆發初期，我們積極尋找世界各地資源，並向全球疫情嚴重的多個國家和地區捐贈醫療防護用品；近期隨著疫情趨穩及企業復工，我們再攜手亞太地區賣家發揮生產和供應鏈優勢繼續為全球抗疫提供服務。目前亞馬遜已在北美、歐洲、印度、日本等地上線了「新冠防疫物資專線COVID-19 Supplies」專區，上面集結了包含台灣與世界各地的優質供應商，向疫情嚴重的政府及醫療機構提供線上採購醫療物資的機會。

二、從消費行為到跨境電商產業都出現新的演變疫情期間，網購作為較為安全的購物方式之一，獲得越來越多消費者的青睞。這種消費行為的轉變預計也將持續下去。同時，許多行業也在尋求數位轉型，透過線上營運降低疫情的負面影響，並實現業務的可持續發展、以及提升企業的抗風險能力。我們觀察發現，傳統製造商這波面臨的挑戰和轉型壓力尤為明顯，這也讓亞馬遜進一步思考，如何可以更好地幫助台灣傳統產業和出口跨境電商賣家進行轉型和升級，抓住新常態下的業務轉型及增長契機。

疫情也讓出口跨境電商企業重新思考自己的競爭力，做出新的調整。我們看到，在全球佈局、品牌建設和產品研發這幾個面向有所投入者，受到的衝擊相對較小，因為：多點佈局分散了風險，讓企業有更好彈性來適應新趨勢;而擁有良好口碑和產品實力的賣家，也能夠在特殊時期滿足消費者的需求。因此，無論在目前當下還是疫情後，企業都要深耕市場發展變化及客戶需求，並適應外部環境，提升企業韌性與抗風險能力，來強化自己的核心競爭力。

三、我們期待出口跨境電商的進一步發展與成長 隨著疫情趨緩，各國逐步重啟經濟活動，這有助於需求回溫。而因居家辦公，線上貿易洽談變成今年主流。我們看到經濟部國貿局啟動了數位貿易振興政策，要來輔導臺灣業者投入數位外銷，這也讓我們對未來發展充滿信心。

疫情爆發以來，我們已經祭出一系列措施幫助業者度過難關、突破疫情挑戰，包括：減免賣家FBA(亞馬遜倉儲物流)倉儲費，提供賣家自發貨政策指導，收集賣家回饋意見等。3月份我們將台灣的線下溝通方式全面轉至線上，包含：官方臉書粉絲團直播招商會、選品攻略直播說明會、線上上架指導課程、賣家線上會議等，提升台灣團隊同仁與賣家的溝通，減少人與人之間的接觸，並與賣家和業主分享疫情下的品類趨勢。官網與臉書也都持續且即時發佈因應疫情的新政策與重要訊息。6月中旬，亞馬遜全球開店也將以線上型態舉辦台灣服務商博覽會，協助賣家掌握2020下半年的新趨勢，引領業者接軌後疫情新商機、順利開展出口跨境電商業務。

在與台灣賣家們的合作過程中，亞馬遜看到了台灣企業勇於實踐、積極探索及開拓進取的精神，及對市場的敏捷應變力。例如居家隔離期間，因應在家上班、遠端教學、視訊會議的需求增長，台灣業者為消費者提供了眾多電腦及電子設備等高度需求產品，同時也實現自身業績的成長。但跨境電商之路既廣且遠，要取得持續成功，不僅要有全球化思維、還要注重產品創新與產品品質，打造消費者可信賴的品牌。而在這個過程中，作為賣家朋友們的堅實夥伴，我們肩負著責任，會繼續為賣家賦能，也推動台灣出口跨境的蓬勃發展，加速台灣品牌鏈接全球的願景。

接下來，我們將從出口跨境電商運作的各項層面入手，幫助企業把握後疫情時代的新機遇，實現快速恢復和長期發展。

危機中見生機與轉機。亞馬遜全球開店作為台灣企業前進海外市場的得力夥伴，會繼續幫助企業強化戰略，應對變局，共同為出口跨境電商產業注入動力和能量。