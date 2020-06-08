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防疫與社會氛圍 思覺失調症病友可能陷復發困境

中央社 / 台北8日電

精神科醫師觀察，近日社會事件和防疫氛圍，可能讓思覺失調症病友疏忽就醫，但中斷容易復發，且可能導致腦部不可逆損傷。呼籲家屬注意病友身心狀態和用藥，社會也應友善對待。

一名20多歲思覺失調症病友，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，暫時不用上班；而家人無意間的碎念，讓他煩躁、焦慮，出現漏藥、睡眠品質不佳等狀況，加重幻聽的症狀，更是惡性循環。

三軍總醫院精神醫學部部主任兼基隆分院院長葉啟斌說，在疫情期間，思覺失調症病友生活步調被打亂，加上近日一些社會事件，也讓思覺失調症受矚目，社會不友善、不理解的氛圍，可能加重病友焦慮、拒絕承認疾病、不願就醫的藉口。

台北市心生活協會觀察也發現，許多病友因疫情影響放無薪假，少了規律上下班作息，白天活動量降低，思考、體力下降，導致晚上失眠，腦部無法充分休息，提高妄想、幻聽等症狀復發機率。

葉啟斌說，中斷用藥或不穩定接受治療的病友，復發率會是穩定治療者的5倍，更可能導致腦部不可逆的損傷惡化。只要能穩定用藥，口服以及長效針劑都是好選擇，副作用已不像過去第一代藥物一樣難以忍受，病友可跟醫師討論。

葉啟斌呼籲，家屬應特別注意病友的身心狀態，觀察是否有焦慮、不安等症狀，且需要注意其用藥情形，避免疾病復發。病友需要被鼓勵，也期盼社會給予友善支持。

思覺失調症 疫情 醫師

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