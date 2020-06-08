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南投一家5人吃菇中毒 禍首是綠褶菇

中央社 / 南投縣8日電

南投縣一家5人食用草地冒出的野菇後，因噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀住院，經採集個案家中留存的野菇送驗，確認是有毒的綠褶菇，與可食用的白色雨傘菇、雞肉絲菇常被混淆。

一名男子5月20日下班在埔里鎮南安路旁草地採野菇回家煮食，一家5人食用後，5月21日凌晨陸續因嘔吐、腸胃不適就醫，南投縣政府衛生局事後將男子家中剩下的野菇送到衛生福利部食品藥物管理署鑑別，確認這一家人是誤食有毒菇類「綠褶菇」而中毒

衛生局今天發布新聞稿表示，綠褶菇屬中型到大型菇菌，多生長於低海拔闊葉樹林地、草地或農地，是一種有毒不可食用的菇類，外表顏色淺、不鮮豔，與可食用的白色雨傘菇、雞肉絲菇相似，常被混淆。

衛生局指出，不同點在於綠褶菇底部菌褶早期會由白色轉為黃綠色，且菌體受損時會轉為褐色，為可辨識的重要特徵，誤食後1到3小時出現噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

衛生局呼籲民眾，避免自行採食不明菇類，看到不知名的野菇，勿以為是地上冒出來的「禮物」，應秉持「不採不食」觀念，若食用不明菇類出現不適應儘速就醫並保留剩下的菇類，以利正確診斷與治療。

衛生局 中毒 發燒

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