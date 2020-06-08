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安心旅遊後 交通部推「精緻旅遊」預計11月上路

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部說防疫旅遊後要推精緻旅遊，預計11月上路。圖／讀者提供
交通部說防疫旅遊後要推精緻旅遊，預計11月上路。圖／讀者提供

交通部長林佳龍今上午在「安心旅遊國旅補助方案」記者會上說，在安心旅遊之後要推「精緻旅遊」，請觀光局進一步規畫。觀光局說，預計11月上路。

林佳龍在會上提到，精緻旅遊補助重質不重量，也可能補助很多錢。旅遊體驗是針對未來國際觀光客來時，有類似踩線、觀摩交流示範，徵詢行政院長蘇貞昌，他也會支持預算，從前面紓困1.0及2.0版去調整，找到預算。

會後面對媒體詢問，林佳龍說，這次疫情，對觀光產業而言是「海嘯第一排」，疫情過後辦理振興觀光的補助，主要是希望恢復市場信心、鼓勵國人在國內旅遊，讓觀光產業可以恢復常軌，以支撐產業的發展。

林佳龍說，除了一般性對民眾的補助，也正在研商推出精緻旅遊。主要是希望透過對遊程產品的補貼，鼓勵業者推出更優質、深度的旅遊產品。把這段國門未開的時間視為「歲修」，除了整理門面，也改善體質，提高國內旅遊產品在國際旅遊市場上的競爭力。

林佳龍說，另一方面會鼓勵過去國內多以從事outbound（出境）業務為主的大型旅行社，轉向推廣精緻國旅，希望國人可以在次體驗台灣的美，進而未來吸引更多國際客到台灣旅遊。

對此，觀光局說，將推動精緻旅遊接棒安心旅遊，預估11月上路，旅遊行程將與一般安心旅行行程不同。

此外，林佳龍說，經過這次疫情之後，台灣的防疫能力已經受到全世界的肯定，因此未來「安全」也可評估成為台灣在國際推廣觀光的門面之一，正著手要跟部分疫情相對穩定的國家，洽談下一階段雙方旅遊交流互惠的合作；不過國門開放的時間，仍需配合指揮中心對國際疫情趨勢的研判。

至於出國團禁令至6月底，是否有再延長規畫？林佳龍表示，有鑑於國際疫情尚有疑慮，中央流行疫情指揮中心也認為進出國門的風險仍高，近期內請觀光局評估出團禁令是否持續往後延，確保防疫「決戰邊境、守護國門」不會出現漏洞。

不過林佳龍說，禁令延長，代表相關從業人員的生計受影響的時間會再延長。即使國旅市場復甦，但從整體觀光業來看，國際旅客帶來的產值大約三成仍未解封，對專營國際客的觀光飯店、旅行社而言，受衝擊的程度更遠高於三成。

林佳龍說，這個問題總統蔡英文也很關心，在兩周前即已指示部內開始展開研議，在「國內鬆綁、邊境風險嚴管」的情形下，讓確有「救急」需要的業者，得到進一步的紓困3.0措施。不過一方面須檢討特別預算的執行情形，籌措財源，另一方面也必考慮對象認定的問題。

林佳龍 疫情 觀光局

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