勿忘新生兒篩檢 2019年找到3522個蠶豆症寶寶

衛福部國健署公布去年新生兒篩檢發現異常個案數，去年找到3522個蠶豆症寶寶，是最常見的新生兒先天性代謝異常疾病。國健署簡任技正陳麗娟提醒，新生兒先天性代謝異常疾病在嬰兒階段普遍症狀不明顯，必須藉由「新生兒篩檢」早期發現。

過去有家長想要寶寶投保，擔心權益受影響，延後接受新生兒篩檢。陳麗娟強調，新生兒篩檢不影響爸媽為寶寶投保的權益，金融監督管理委員會已函請各保險公會，投保年齡為0歲新生兒時，應排除等待期間。

2019年新生兒篩檢找出3522名蠶豆症、330名先天性甲狀腺低下症、10名先天性腎上腺增生症、9名苯酮尿症、7名甲基丙二酸血症、4名原發性肉鹼缺乏症、2名戊二酸血症第一型、楓漿尿症、高胱胺酸尿症、瓜胺酸血症第2型、極長鏈醯輔酶A去氫酶缺乏症各一人。

陳麗娟表示，全國新生兒篩檢率達99%以上，108年發現異常個案數3888人，其中蠶豆症個案最多。蠶豆症是台灣地區常見的遺傳性疾病，大約每100個寶寶就有3個，只要寶寶接受新生兒篩檢，就能及早發現並給予預防，所以在尚未知道篩檢結果前，請不要讓寶寶、衣服或用品接觸萘丸（樟腦丸），聞到氣味也不行，也不要任意服用藥物，避免溶血性貧血。

陳麗娟說，只要新生兒出生滿48小時且有餵奶，就能採檢，只要採取0.3毫升腳跟血，就可以完成21項新生兒篩檢。雖多數疾病發生率在萬分之一以下，但若未經適當治療，可能造成永久的神經與身體損害後遺症，及早確診與治療將有更好的生活。

另外，新生兒篩檢不影響投保，家長千萬不要為了保險延遲接受篩檢，以免錯過黃金治療期。如果接獲篩檢疑似陽性的通知，也要盡早讓寶寶接受進一步確認檢查，才能及早治療，讓寶寶健康成長。