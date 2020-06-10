快訊

最佳救火次長！高雄代理市長可能是他

Hunter Douglas新品上市　直立絲柔百葉可自由穿越

文 / 王祥非 提供

1985年，第二次能源危機陰影籠罩全球，亨特道格拉斯（Hunter Douglas）提出前所未見的蜂巢結構窗簾（Honeycomb Shades），透過調節室內溫度，進而降低能源依賴。

這項獨步業界的結構與材質，讓全球窗簾產業久未更新的產品類別，確定從此新增「風琴簾」（honeycomb shade）欄位，成為各品牌型錄不可或缺的選項。

LumiShade直立絲柔百葉，不須收合窗簾即可自由穿越進出。 圖／Hunter Douglas 提供
LumiShade直立絲柔百葉，不須收合窗簾即可自由穿越進出。 圖／Hunter Douglas 提供

經典風琴簾打開全新視野

30年後，美國窗簾製造商協會產品獎評審（WCMA Products Awards）將2014年「最佳風琴簾」獎，頒給Hunter Douglas，讚賞品牌在「布料材質、顏色、操控系統令人耳目一新」的研發成果，肯定Hunter Douglas風琴簾對材質結構、操控系統與顏色的精益求精，已達到追求完美工藝的境界。

「布料材質」經典：耐用、好清理

Hunter Douglas風琴簾材質，質感低調溫潤，令人聯想起優雅的日式和紙。風琴簾材質可靠，纖薄的聚脂纖維（polyester），經過特殊處理，非常耐用，更甚傳統布料。

Hunter Douglas還將消費者最在乎的：容易清理、抗UV、過濾紅外線、反射紫外線、抗菌等，包括防曬控溫、健康無毒到簡化保養程序等使用需求，全都結合進風琴簾的布料材質裡。

LumiShade直立絲柔百葉，具絕佳調光性能。 圖／Hunter Douglas 提供
LumiShade直立絲柔百葉，具絕佳調光性能。 圖／Hunter Douglas 提供

截至目前為止，Hunter Douglas布料材質仍然擁有多項領先業界的「第一」記錄：第一個使用「MicroShield」抗菌纖維的窗簾品牌，良好的抑菌功能特別適用潮溼環境；業界唯一獲得「GreenGuard」認證的子母蜂巢材質，不含致癌成分甲醛，保證室內空氣的健康安全；部分系列更進一步使用獲得「GreenGuard」認證的再生材質，兼顧健康與環保。

Hunter Douglas引領窗簾時尚（Windows Fashion），定期推出新色，滿足消費者因應季節、特殊節慶，變化空間氛圍的需求。

「結構」經典：量化的蜂巢節能效益

Hunter Douglas風琴簾的蜂巢結構，可有效維持風琴簾溫控、節能效率的精確恆定，根據實驗數據顯示，能隔絕78％熱能進入室內；冬季則能防止室內暖意逸散，可減少49％暖氣電力使用。

LumiShade直立絲柔百葉，居家也可享有渡假飯店輕鬆愜意感。 圖／Hunter Douglas 提供
LumiShade直立絲柔百葉，居家也可享有渡假飯店輕鬆愜意感。 圖／Hunter Douglas 提供

「操控系統」經典：創造居家幸福感

除了突破傳統的蜂巢結構，Hunter Douglas風琴簾操控系統也為人所稱頌。

無繩系統專為兒童安全設計、「可上可下」系統增進光控與隱私、電動操控便於長輩及大空間使用，絕佳的布料材質機能，加上聰明操控系統，Hunter Douglas風琴簾定義了空間的幸福感。

新品上市 - 直立絲柔百葉

備受外界矚目的新品LumiShade直立絲柔百葉，承襲Hunter Douglas調光、調隱私的系列產品特色,，其獨立簾片組設計，不須收合窗簾即可自由穿越進出，是安裝於落地門窗的好選擇，居家也可享有渡假飯店輕鬆愜意感。

LumiShade直立絲柔百葉，展現主人生活品味。 圖／Hunter Douglas 提供
LumiShade直立絲柔百葉，展現主人生活品味。 圖／Hunter Douglas 提供

Hunter Douglas亨特道格拉斯服務諮詢：0800-555500，更多相關資訊請上官網：http://www.hdtw.com.tw，FB粉絲專頁https://www.facebook.com/HunterDouglas.Taiwan

相關新聞

平交道事故暴增！他5年撞死3人狂做惡夢 太太勸別幹了

在今天鐵路節（133周年）表揚大會上，台鐵局長張政源說，去年一般行車事故創新低，按台鐵局統計，去年一般行車事故中，平交道...

台鐵去年事故創新低 今年4到6月平交道事故卻暴增

台鐵事故真的變少了嗎？今天鐵路節（133周年）表揚大會上，台鐵局長張政源說，去年重大、一般行車事故創新低。按台鐵局統計，...

大樂透端午加碼首日 12人獨得百萬紅包

今天是大樂透端午節加碼首日，台彩今晚表示，大樂透頭獎今晚未開出，下期頭獎保證1億元；加碼的百組百萬，今晚開出13組，...

健康保衛站／預防腦中風 兩大殺手要注意

55歲「金鐘視帝」吳朋奉因突發的腦中風猝逝，衛福部嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提醒，引發腦中風兩大隱形殺手分別「高血壓」和...

新竹市衛生局邀插畫家貓小姐Ms.Cat助陣 「百工防疫」化作圖文懶人包

新冠肺炎疫情促使防疫成為全民運動，特別是百工百業，一旦出現感染病例，停工恐衝擊經濟。儘管國內疫情趨緩了，但國外疫情尚未平息，防疫工作不能停，仍應繼續「順時鐘（中）」跟上防疫新生活運動。

半年事故量直逼去年 火車駕駛產工提平交道改善2.0

根據台鐵局統計，今年截至目前已發生11起平交道事故，才半年就直逼去年整年12起量。對此，全國火車駕駛產業工會日前提出平交...

房間裡發現一大堆「衣蛾」該怎麼辦？ 內行網教1招：全部消失

一般人的家中就算再怎麼乾淨，一定多多少少都還是會有一些「居家害蟲」，尤其是時常被比喻為「移動的水泥」的「衣蛾」，許多人看到這種蟲都會想盡辦法「解決牠」，但由於衣蛾喜歡出現在潮濕的牆壁及衣服上，因此想從根源消除牠，是相當不容易。對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，家中時常有衣蛾出沒，每次看到都會渾身起雞皮疙瘩，但不知道到底要怎麼做才能根除，於是他就好奇詢問廣大網友「房間裡發現一堆衣蛾怎麼辦？」

夏季電費破萬！她忍痛「做1決定」秒變2275元：省的很有感

炎熱夏日不少家庭會開冷氣消暑，不過伴隨而來的是有感電價，日前有網友表示，家裡是4層的透天厝，每到夏天電費基本上都破萬，不過前幾年忍痛把「大型家電換成1級省電」，最新一期的帳單只要2275元，電費直接少一個零，貼文一出，釣出不少過來人直呼「真的差很多」。

配合國旅大解封 航港局：郵輪跳島行程最快7月中上路

受到新冠肺炎疫情影響，國際郵輪禁止靠泊我國港口，基隆港今年計畫有650艘郵輪航次，到目前僅有42艘郵輪航次造訪，基隆市長...

國際郵輪靠岸補助解禁！ 航港局：已有8艘核定

受到新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心今年2月初禁止國際郵輪停泊我國港口，不過近期隨著疫情逐漸趨緩，交通部上月底向指...

端午連假離島疏運夯 航港局預計開航1076航次

端午連假將屆，交通部航港局今宣布，6月24日至29日止，將提供台灣本島與離島間10條航線，預計開航1076航次，可提供2...

自費醫材價格不一 這個網站揭露全台醫院收費標準

醫療院所自費醫療器材收費紊亂，衛福部健保署優先針對「健保部分給付、民眾須負擔差額」的醫材祭出管理新制，匡列八大類352項...

熱門新聞

PS4悠遊卡排貨到明年7月 網憂：取貨單要變無字天書

金門爭取台灣虎航飛金門 邀「千年一遇美女空姐」來金

大樂透第109054期開獎

可進台積電為何還考公務員？ 網揭2關鍵讓鐵飯碗吸引力暴增

點手搖飲「去冰要加5元」引熱議 店員曝真實原因

今天將出梅？鄭明典：天氣型態轉變中 熱擾動會變活躍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。