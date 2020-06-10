Hunter Douglas新品上市　直立絲柔百葉可自由穿越

1985年，第二次能源危機陰影籠罩全球，亨特道格拉斯（Hunter Douglas）提出前所未見的蜂巢結構窗簾（Honeycomb Shades），透過調節室內溫度，進而降低能源依賴。

這項獨步業界的結構與材質，讓全球窗簾產業久未更新的產品類別，確定從此新增「風琴簾」（honeycomb shade）欄位，成為各品牌型錄不可或缺的選項。

LumiShade直立絲柔百葉，不須收合窗簾即可自由穿越進出。 圖／Hunter Douglas 提供

經典風琴簾打開全新視野

30年後，美國窗簾製造商協會產品獎評審（WCMA Products Awards）將2014年「最佳風琴簾」獎，頒給Hunter Douglas，讚賞品牌在「布料材質、顏色、操控系統令人耳目一新」的研發成果，肯定Hunter Douglas風琴簾對材質結構、操控系統與顏色的精益求精，已達到追求完美工藝的境界。

「布料材質」經典：耐用、好清理

Hunter Douglas風琴簾材質，質感低調溫潤，令人聯想起優雅的日式和紙。風琴簾材質可靠，纖薄的聚脂纖維（polyester），經過特殊處理，非常耐用，更甚傳統布料。

Hunter Douglas還將消費者最在乎的：容易清理、抗UV、過濾紅外線、反射紫外線、抗菌等，包括防曬控溫、健康無毒到簡化保養程序等使用需求，全都結合進風琴簾的布料材質裡。

LumiShade直立絲柔百葉，具絕佳調光性能。 圖／Hunter Douglas 提供

截至目前為止，Hunter Douglas布料材質仍然擁有多項領先業界的「第一」記錄：第一個使用「MicroShield」抗菌纖維的窗簾品牌，良好的抑菌功能特別適用潮溼環境；業界唯一獲得「GreenGuard」認證的子母蜂巢材質，不含致癌成分甲醛，保證室內空氣的健康安全；部分系列更進一步使用獲得「GreenGuard」認證的再生材質，兼顧健康與環保。

Hunter Douglas引領窗簾時尚（Windows Fashion），定期推出新色，滿足消費者因應季節、特殊節慶，變化空間氛圍的需求。

「結構」經典：量化的蜂巢節能效益

Hunter Douglas風琴簾的蜂巢結構，可有效維持風琴簾溫控、節能效率的精確恆定，根據實驗數據顯示，能隔絕78％熱能進入室內；冬季則能防止室內暖意逸散，可減少49％暖氣電力使用。

LumiShade直立絲柔百葉，居家也可享有渡假飯店輕鬆愜意感。 圖／Hunter Douglas 提供

「操控系統」經典：創造居家幸福感

除了突破傳統的蜂巢結構，Hunter Douglas風琴簾操控系統也為人所稱頌。

無繩系統專為兒童安全設計、「可上可下」系統增進光控與隱私、電動操控便於長輩及大空間使用，絕佳的布料材質機能，加上聰明操控系統，Hunter Douglas風琴簾定義了空間的幸福感。

新品上市 - 直立絲柔百葉

備受外界矚目的新品LumiShade直立絲柔百葉，承襲Hunter Douglas調光、調隱私的系列產品特色,，其獨立簾片組設計，不須收合窗簾即可自由穿越進出，是安裝於落地門窗的好選擇，居家也可享有渡假飯店輕鬆愜意感。

LumiShade直立絲柔百葉，展現主人生活品味。 圖／Hunter Douglas 提供

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