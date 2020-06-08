大樂透明天起端午加碼百組百萬　威力彩今頭獎上看7億

今年端午加碼「大樂透」將於明天(9日)加碼100組100萬元獎項，「威力彩」今天頭獎上看7億元，威力彩頭獎已連摃33期，若今晚頭獎有開出，下一期就可啟動加碼2億元。

台彩表示，最受民眾歡迎的「大樂透」將於明天加開100組促銷獎號，總加碼獎金1億元。民眾購買6月9日當期開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

易於累高頭獎的「威力彩」則採取頭獎機動加碼的方式，6月1日至7月30日期間，若「威力彩」前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。今晚威力彩頭獎累積上看7億元，若本期頭獎有開出，下一期就會啟動加碼2億元。

每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」將從6月25日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍，「猜大小」玩法獎金倍數由6倍提高為7倍，「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。