多吃蔬果、乳製品 有效提升免疫力
透過攝取不同顏色蔬菜，及優格、起司等乳製品，提升免疫力。英國國健署表示，均衡攝取紅、綠、黃、橘等蔬果，加上豆類食品，同時避免攝取過多糖分，可有效提升免疫力。英國基因學家則說，免疫系統與消化系統息息相關，吃奶製品可提升腸道消化菌的多樣性，讓身體更健康。另外，富含維他命的食物也可多食用。
攝取多樣蔬果
根據《英國廣播公司》報導，新冠肺炎蔓延下，提升免疫力變得非常重要。英國國健署官員奧伊拉表示，蔬果富含維他命、礦物質等健康成分，透過腸道吸收後可增強身體的免疫力，尤其是綠、紅、橘色蔬果富含類胡蘿蔔素，有助增強免疫力，因此他建議每天至少吃5樣不同的蔬果。
他也提到，如果因為疫情影響買不到新鮮蔬果，冷凍蔬菜也是可接受的替代選項，不過要注意產品不要含糖。英國基因學家史派克則分析，免疫系統與消化道健康息息相關，有好腸道才能好吸收，他甚至希望1周內可以吃30種不同的豆類、青菜與水果。另外，可多食用有助腸道好菌增長的優格、未加工過度的起司等發酵食物。
維他命很重要
另外，維他命也是有助於提升免疫力的成分。在大航海時代，許多水手容易罹患敗血症，後來發現多吃橘子等富含維他命的水果，可有效減緩症狀發作。維他命A可以讓體內的白血球T細胞（負責殺菌）有良好表現，可多吃黃色、紅色與綠色的水果，如胡蘿蔔、地瓜、紅椒等。
維他命B6、12可以促進身體製造免疫細胞，鮭魚肉、奶製品、綠色蔬菜、堅果類內較多。礦物質方面，堅果類、貝類富含銅離子；女性需要注意鐵離子的補充，可多吃紅肉、魚、堅果類與麥製品。《每日醫學》也提到，長時間因疫情隔離在家也會導致曬太陽獲得的維他命D減少，影響免疫系統與骨骼健康，可以吃海魚類、蕈菇類進行補充。
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