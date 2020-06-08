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2050年海洋廢棄物將比魚多 漁業署年底推刺網實名制

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
浮具、刺網是海洋常見廢棄物。記者吳姿賢／攝影
浮具、刺網是海洋常見廢棄物。記者吳姿賢／攝影

世界經濟論壇研究報告指出，2050年海洋廢棄物可能比魚還多；海委會則統計，台灣海廢以一次性用具、漁網、蚵棚浮具為主。漁業署今天宣布，年底前將推動刺網實名制，讓漁民負起回收、清理責任；保麗龍浮具則鼓勵汰換成耐久性的塑膠材料，避免保麗龍脆化、分解汙染海洋，又不利回收。

循環台灣基金會今天發表「循環經濟—翻轉海洋廢棄物的資源循環模式」手冊，說明塑膠如何在現行經濟模式下流入海洋。倡議專員蔡亞軒表示，全球生產的塑膠有79%遭掩埋或流入自然環境，只有9%被回收，不僅衝擊海洋生態，也浪費塑膠資源。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，在既有一次性購物袋、吸管、餐具等限塑政策基礎上，環保署將進一步推動夜市、網購等使用重複包裝容器，從源頭減少一次性塑膠垃圾產生，強化廠商使用再生原料的誘因，創造更好的塑膠循環系統。

除了一次性塑膠以外，黑潮海洋文教基金會董事張卉君表示，黑潮2018年海上環島調查計畫，發現，海灘、海面都可看到棄置的漁網、浮具、繩索，也導致海洋生物被扼殺。

漁業署長張致盛表示，台灣2萬多艘漁船超過一半使用刺網，海洋作業過程中，可能因為纏繞或被礁石勾到，遭漁民割棄丟在海裡。除了推動減少刺網捕撈以外，漁業署將推動刺網實名制，漁民要負責廢棄刺網回收，減少海洋廢棄物，預計今年底完成法制作業並立即啟動。

漁業署漁政組漁船科長邱宜賢補充，使用刺網較多的縣市為雲林、嘉義，目前基隆、新北、澎湖、台東四個縣市正在試辦刺網實名制，反應良好，修法完成後將推廣到全台。

目前蚵棚浮具多使用保麗龍材質，張致盛說，保麗龍容易脆化不利回收，用兩、三年就會壞掉，將尋找替代保麗龍的浮具材質，主要是耐久性塑膠，不會碎裂、分解在海裡，至少要可以用十年，並建立完整的回收機制。塑膠浮具成本約比保麗龍高五倍至八倍，為避免造成漁民負擔，將編列經費協助轉型。

張致盛表示，全台有220個漁港，目前9個一類漁港、31個二類漁港已經設立魚網回收暫置區，有些港域只有少數漁船停泊，設置暫置區要一段時間，或者可以跟周邊港區結合，以便漁業署、環保署合作回收。

循環台灣基金會今天發表「循環經濟—翻轉海洋廢棄物的資源循環模式」手冊。記者吳姿賢／攝影
循環台灣基金會今天發表「循環經濟—翻轉海洋廢棄物的資源循環模式」手冊。記者吳姿賢／攝影

保麗龍 漁業署 漁民

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