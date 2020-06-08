車友們注意！十大熱門「機車旅遊景點」速速整裝出發吧

快一起騎車出去玩

疫情期間大家都快悶壞了，沒想到梅雨季緊接著報到。看著車庫裡的愛車，想出門騎車的心早已按耐不住，再抬頭看看陰暗的天色，不禁讓人在心中吶喊：「好想出門騎車啊！！！」

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你十大熱門機車旅遊景點，讓你在家輕鬆進行旅遊規劃，等到梅雨季一過就能立刻出門，擁抱熱情的陽光，在晴朗天氣下愜意的奔馳。

image source : Moto7 專業汽機車資訊

第十名 東部濱海公路（台11線）

有著最美公路之稱的台11線，從台東知本開始到花蓮，沿途都能欣賞美麗的東部海岸風光。大家可以從台東出發，這樣海岸線就會在你的右手邊，不用隔著車道就能用最近的角度一覽沿海景色。

中午抵達富岡漁港品嘗海鮮，下午到東河肉包吃下午茶點心，稍作休息後，晚上接進東大門夜市。

除了享受騎車的自在快適之外，沿途還有小野柳、水往上流、北回歸線地標、八仙洞等知名景點，適合散步拍照，不論車友出遊或情侶約會都非常適合，熱愛看海的車友千萬別錯過。

image source: 台東觀光旅遊網

第九名 武嶺（台14線甲）

作為臺灣海拔最高的公路，武嶺成為許多車友必須朝聖的景點之一。

位於合歡山主峰和東峰間鞍部的地理位置，讓武嶺一年四季都有絕勝景色大飽眼福。相較於前面提到的台11線，武嶺更接近享受駕駛過程與沿途美景的行程，若要探索附近景點則有清境農場與太魯閣國家公園供大家選擇，前者能見到茵茵綠地與壯闊山景，後者則能見識峭壁奇岩，同樣令人震撼。

不過武嶺位於中部山區，從北部與南部前往的朋友記得路上多休息補充體力，在山路上也小心行駛，快樂出門，平安回家！

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image source: 清境農場官方網站

第八名 武陵綠色隧道（台9線）

武陵綠色隧道在台9線357K處附近，現稱永嶺路，坐落在花東縱谷內，是一條充滿綠色氣息的道路，每到雙數週的禮拜六都會有文創市集­­⼀2626市集，是武陵綠色隧道的一大特色，不論是騎單車或機車都非常適合，有樹蔭遮蔽火熱陽光，微風徐徐吹來實在非常舒服。

由於夏季有旺盛的上升氣流，導致鄰近的鹿野高台滑翔傘、熱氣球等活動在夏季非常盛行，因此特別推薦夏季前來造訪，脫離喧囂的都市，來趟輕鬆的綠色旅程。

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image source: 花東縱谷國家風景區

第七名 伯朗大道

因金城武拍攝長榮航空廣告而爆紅的台東伯朗大道，同樣位於台九線附近，走過池上大橋越過卑南溪就能抵達所在地⼀池上鄉。由於道路兩旁都沒有電線杆，因此可以看到真正一望無際的綠油油稻田，而每年的五～六月及十～十二月稻穗會轉變成金黃色，讓這條大道變得更加璀璨奪目。

還有鄰近的天堂路及油菜花田，保證拍照整天都拍不完，結束大道行程後也可以進入池上鄉市區，到池上飯包博物館休息吃飯，館內也詳細的告訴我們池上飯包的美味歷史，值得細細品嘗。

注意！伯朗大道僅能透過步行或腳踏車的方式進入，可以將車輛停放在附近的停車場，再租腳踏車進入，也要小心不要擋到農具進出囉。

image source: 台東觀光旅遊網

第六名 六十石山（台9線）

走訪兩個平地景點後我們回到山區，來到同樣位於台九線旁的六十石山，蜿蜒的山路對於車友來說騎起來十分有樂趣，不過路幅較小，過彎或遇到盲彎時要特別小心，每年八～九月有金針花季，由於光害較少，六十石山也非常適合觀賞日出、日落與滿天星斗，天氣好的話甚至能看到銀河。

美麗的超大面積花海與壯闊的山景也讓六十石山得到小瑞士的美名，回途也能在附近的餐廳吃到道地的金針料理，不論是喜愛天文、攝影或美食的車友都非常適合這趟旅程。

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image source: 花東縱谷國家風景區

第五名 西濱公路（台61線）

西濱公路想必車友們都覺得熟悉卻又有些困惑為何出現在這裡，原因是環島風氣其實相當盛行，而西濱公路幾乎是所有環島騎士必經的道路。

這條長長大路從新北八里開始一路到台南七股，跨越了將近九個縣市，包括紅樹林、高美濕地、七股鹽山或台江國家公園等大量海線景點都可以走西濱到達，西濱也蒐集了西半部的獨特風景與海景，也因此讓西濱公路登上了第五名的寶座。

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第四名 陽金公路（台2甲線）

陽金公路連結台北到金山，除了途經竹子湖、小油坑、擎天崗等知名景點外，還保留了許多從清領到日治時期的遺跡，不論是山路騎乘樂趣、自然景觀、歷史人文方面都有相當豐富的資源，每年的三月至六月是海芋季。

跑完陽金公路後要接去金山老街、碼頭或是順著台二線往野柳前進都很適合，在海芋旺季難免人多車多，上山跑跑散心或是賞花都要格外小心。

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image source: 陽明山國家公園

第三名 日月潭（台21線/台21甲線）

來到令人期待的第三名，是位於台21線旁的日月潭。日月潭由台21與台21甲環繞著，不僅風景優美，周遭景點更是數都數不清，水社碼頭、老茶廠、日月潭纜車、水上自行車道。

除了適合騎機車外也適合騎腳踏車，玩法豐富多變，讓你可以在不同時段從不同的角度觀賞不一樣日月潭風貌，循著台21線走下去便會到達埔里鎮的紙教堂、酒廠等景點，在台21線騎車彷彿與世隔絕，非常愜意舒適，相信大家也會喜歡這條道路。

image source: 日月潭風景區

第二名 巴拉卡公路（101甲縣道）

巴拉卡公路是從台2甲線分支出來的一條縣道，刁鑽的路線是他的一大特色，有時會看到車友在這測試車輛或磨練過彎技術，但幾乎都是單線道的關係，有時會車會有些困難，因此還是建議用RV的方式騎乘。

途經大屯國立公園，可以看到全台唯一的火山風景，非常特別。可以與第四名的陽金公路一同規劃路線，不過巴拉卡公路入夜後沒有路燈，有時會起濃霧，因此不建議夜跑，趁白天的時候來會比較適合喔！

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image source: 陽明山國家公園

第一名 平溪、十分（106縣道）

第一名揭曉！是平溪及十分，走106縣道途經深坑與石碇，最後抵達平溪，由於平溪與十分相鄰，許多人會把這兩個地方放在一起做旅遊規劃，因此我們也把這兩個地方列在一起。

除了著名的平溪天燈與十分瀑布外，保留了舊式車站的老街加上火車經過都是一大看點，在台北近郊不僅提供車友及民眾放鬆的好去處，與台北市區比起來更有種世外桃源的感覺，加上106縣道的路幅較寬也沒有刁鑽彎道，讓整趟行程騎起來格外愜意。

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image source: 新北市觀光旅遊網

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月30日至2020年05月28日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『機車旅遊景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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