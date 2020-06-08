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宮廟近期或秋冬遶境適宜？ 學者：仍須風險評估
新冠肺炎疫情在台灣趨緩，昨天中央流行疫情指揮中心宣布解禁，本周起將改為每周三舉行一次記者會，但宮廟遶境活動蓄勢待發。包含大甲鎮瀾宮上午宣布6月11日遶境起駕、高雄旗山天后宮將在7月展開遶境、台東市天后宮預定10月恢復辦理舉辦遶境、法會等。
台灣疫情剛歇，不過，日前國際間研究與報導都曾顯示，新冠肺炎可能在秋冬季恐有一波反撲，上述宮廟遶境舉動是否合宜？台大公衛學院院長詹長權說，目前國際間的估計都顯示，新冠肺炎疫情在秋冬會回來，但正確時間點是無人知道，但十月至少已是流感傳播期，故仍須得做風險評估與控管，甚至搭配檢測來了解。
台大公衛學院今舉行抗新冠肺炎（COVID-19）說明會，邀請學者分析最新疫情發展，嘉義市衛生局長張耀懋出席，分享在地方基層的社交距離防疫經驗。
媒體詢問，由於像大甲媽遶境會經過嘉義市，是否會有因應作為？張耀懋表示，如果接下來覺得適合遶境，仍應做好衛生習慣、減少共食等安全到位外，若新冠肺炎風險反撲，相信自然就會有其他力道或措施來暫停。
張耀懋說，新冠肺炎期間，他發現這三個月來醫護衛生專業人員獲得信任，像上周衛福部長陳時中來到嘉義，當時雖然嘉義縣以不用戴口罩，嘉義市仍戴，在活動現場雖人潮擠得水洩不通，仍約有八成以上民眾戴口罩，宣導仍有成效。相信在未來的相關宗教活動上，民眾仍會遵守政府措施。
衛福部長陳時中今在交通部記者會，針對6月7日全台已大規模解封，大甲鎮瀾宮也預定本周四起駕遶境表示，針對遶境沒有特別限制，要以內政部規劃區域性1000人為規範。
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