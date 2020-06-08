快訊

照片看新聞／罷韓後 看韓流的潮起潮落

新北桃園交界貨車、休旅車車禍起火 八旬老婦燒成焦屍

炎夏創高溫、疫情大解封 北市籲6大族群慎防熱傷害

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市衛生局今天於記者會指出，根據衛福部統計，每年6至7月是熱傷害就醫的高峰期。記者張世杰／攝影
台北市衛生局今天於記者會指出，根據衛福部統計，每年6至7月是熱傷害就醫的高峰期。記者張世杰／攝影

各地出現高溫炎熱，加上新冠肺炎趨緩，國內進入「大解封」的後疫情階段，預期民眾戶外活動激增，台北市衛生局提醒，夏季氣溫越趨增高，每年6至7月是熱傷害就醫的高峰期，尤其不一定曬太陽才會中暑，6大高危險族群要特別注意。

受連日太平洋高壓籠罩，加上台北市盆地地形、都市熱島效應等，導致台北市初夏氣溫高，北市府上周發布今年首次的熱浪通報，各單位則啟動熱浪預警機制與應變措施。

台北市衛生局今天於記者會指出，根據衛福部統計，每年6至7月是熱傷害就醫的高峰期，又進一步調查，在2016年至2019年，台北市共計13人次，因熱傷害至急診就醫，其中以熱衰竭為主、其次為熱中暑。

針對夏季高溫炎熱如何慎防熱傷害，台北市衛生局醫事管理科長何叔安指出，天氣越來越熱，特別在6月7日之後，大家會增加很多戶外活動，尤其暑假時間也快到了，提醒從事戶外活動的民眾，應注意熱傷害。

何叔安提到，任何人都有可能發生熱傷害，尤其6大高危險族群，包括嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患、服用特定藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者等。

何叔安指出，民眾除了避免曝曬於高溫，出門前要留意天氣、做足防曬工作、補充水份，若發現身邊有人出現熱傷害狀況，牢記急救五步驟「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」。

何叔安提醒，不一定曬太陽才會中暑，不曬太陽也可能中暑，若排汗不良，或長期在高溫濕熱的環境，也有可能中暑，籲請大家平時養成良好的生活作息，並要有適度的休息，補充水分，讓生活步伐走的更遠更長。

北市 衛生局 中暑

延伸閱讀

疫情解封 台南山上花園水道博物館推輕旅行野餐套餐

配合解封 夏至藝術節推出早鳥最低7折優惠

紐西蘭宣布今晚午夜以後全面解封 邊境維持管制

疫情大解封 拱天宮兩個月內恢復進香遶境

相關新聞

安心旅遊7月1日上路！五大方案一次看 自由行每房補助1千

隨著新冠肺炎疫情緩解，7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，實施至10月31日，優惠不分平假日皆能適用，一周7天都可申...

有站票！端午連假台鐵加開114班車 周三零時開搶

因應端午連假疏運旅客需要，台鐵局今天宣布，自6月24日起至6月29日六天期間，全線加開各級列車總計114班、加掛車廂48...

Q＆A／好想出去玩？安心旅遊補助 怎麼使用省最大

Q: 安心國旅補助和去年秋冬遊有什麼不同？

炎夏創高溫、疫情大解封 北市籲6大族群慎防熱傷害

各地出現高溫炎熱，加上新冠肺炎趨緩，國內進入「大解封」的後疫情階段，預期民眾戶外活動激增，台北市衛生局提醒，夏季氣溫越趨...

威力彩今頭獎上看7億元 今年逾億元中獎人皆男性

威力彩頭獎創下連33摃龜後，台彩預估今晚開獎頭獎上看7億元，截至今中午為止頭獎累積6.7億元。台彩今也公開今年兩位威力彩...

基隆向紙風車招手異地重建 團長：新北、桃園也有關心

位於新北市八里區的紙風車劇團倉庫6日發生大火，道具、場景全毀，基隆市議員張顥瀚今建議市府釋出公有閒置空間，開放紙風車進駐...

趕振興券前上路　悠遊付將拓點台北花市

台北市長柯文哲力推無現金支付，台北花市去年10月跟進，但實際詢問店家，消費者多半還是使用現金付款，僅有約2成民眾使用電子...

阿聯酋航空17日復飛杜拜台北 每周三次載客

隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，阿聯酋航空今天宣布，自6月15日起將以波音777-300ER機型新增飛往16個城市...

桃園鐵工大熱沒補充水分 高燒暈眩送醫確診急性腎衰竭

30多歲的男性鐵工人，日前在高溫悶熱環境工作身體突然不適，大量流汗、皮膚溼冷，伴隨頭暈、頭痛、臉色蒼白、心跳加速等症狀，...

雙鐵昨起有條件脫口罩 陳時中重申：能戴口罩盡量戴

隨著國內疫情趨緩，昨天起各項管制措施陸續鬆綁，不過民眾對解封認知有落差。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說能戴口罩...

什麼才是正港台灣味？用食物打造國族認同的台灣人

「台灣味」是什麼？很多人的立即反應或許跟我一樣：就「美食」啊！的確，在台灣無論你是什麼黨派性別宗教等等等，「吃」根本成了我們打造集體國族認同的途徑之一。

再提肥胖問題 高嘉瑜：手搖飲應標示糖、熱量

民進黨立委高嘉瑜今舉行記者會，建議衛福部除了大力宣傳含糖飲料對健康的危害，應要求手搖飲料業者，須在每杯飲料上標示含糖量及...

熱門新聞

安心旅遊7月1日上路！五大方案一次看 自由行每房補助1千

一張圖看一周天氣！明鋒面近各地仍有雨 周二起放晴

影／今起大解封北車大廳地板「被坐爆」 交通部回應了

首度！台灣虎航最快7月初支援華信飛澎湖 每天三到四趟

15縣市大雨特報！鋒面接近 慎防雷擊強陣風

老被外國人嫌髒 全台將推「一縣市一環保夜市」洗汙名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。