炎夏創高溫、疫情大解封 北市籲6大族群慎防熱傷害

各地出現高溫炎熱，加上新冠肺炎趨緩，國內進入「大解封」的後疫情階段，預期民眾戶外活動激增，台北市衛生局提醒，夏季氣溫越趨增高，每年6至7月是熱傷害就醫的高峰期，尤其不一定曬太陽才會中暑，6大高危險族群要特別注意。

受連日太平洋高壓籠罩，加上台北市盆地地形、都市熱島效應等，導致台北市初夏氣溫高，北市府上周發布今年首次的熱浪通報，各單位則啟動熱浪預警機制與應變措施。

台北市衛生局今天於記者會指出，根據衛福部統計，每年6至7月是熱傷害就醫的高峰期，又進一步調查，在2016年至2019年，台北市共計13人次，因熱傷害至急診就醫，其中以熱衰竭為主、其次為熱中暑。

針對夏季高溫炎熱如何慎防熱傷害，台北市衛生局醫事管理科長何叔安指出，天氣越來越熱，特別在6月7日之後，大家會增加很多戶外活動，尤其暑假時間也快到了，提醒從事戶外活動的民眾，應注意熱傷害。

何叔安提到，任何人都有可能發生熱傷害，尤其6大高危險族群，包括嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患、服用特定藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者等。

何叔安指出，民眾除了避免曝曬於高溫，出門前要留意天氣、做足防曬工作、補充水份，若發現身邊有人出現熱傷害狀況，牢記急救五步驟「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」。

何叔安提醒，不一定曬太陽才會中暑，不曬太陽也可能中暑，若排汗不良，或長期在高溫濕熱的環境，也有可能中暑，籲請大家平時養成良好的生活作息，並要有適度的休息，補充水分，讓生活步伐走的更遠更長。