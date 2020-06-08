趕振興券前上路　悠遊付將拓點台北花市

台北市長柯文哲力推無現金支付，台北花市去年10月跟進，但實際詢問店家，消費者多半還是使用現金付款，僅有約2成民眾使用電子支付。此外，中央將推行振興三倍券，北市鼓勵民眾綁定悠遊卡、悠遊付，台北市副市長黃珊珊表示，花市也在爭取悠遊付佈點，希望振興券上路前就能完成。

黃珊珊今早走訪台北花市，現場運用無現金支付購買花卉，表達對花商支持，但悠遊卡公司推出悠遊付電子支付，上路1個月，尚未拓點到花市，黃珊珊說，昨天有跟悠遊卡公司討論，的確有在佈點，但人力沒這麼多，公有市場也在連絡。

至於悠遊付在花市的上線期程？黃珊珊表示，悠遊卡只是裝機跟連線，設備，希望在振興券7月1日發放前能完成，讓消費者在花市內可以使用。

不過，花商孫先生表示，無現金支付上線近1年，花市顧客多是批發業者，大家都是月結，且是用現金付款，僅有零星散客用無現金支付，約佔2成左右，使用無現金支付者，多半都是年輕人。