快訊

照片看新聞／罷韓後 看韓流的潮起潮落

新北桃園交界貨車、休旅車車禍起火 八旬老婦燒成焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿聯酋航空17日復飛杜拜台北 每周三次載客

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
阿聯酋航空自2020年6月17日起將提供杜拜－台北每周三次的載客服務。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空自2020年6月17日起將提供杜拜－台北每周三次的載客服務。圖／阿聯酋航空提供

隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，阿聯酋航空今天宣布，自6月15日起將以波音777-300ER機型新增飛往16個城市的載客服務。6月17日起將提供杜拜－台北每周三次的載客服務。

阿聯酋說，想由杜拜前往台北以及巴林、曼徹斯特、蘇黎世、維也納、阿姆斯特丹、哥本哈根、都柏林、紐約甘迺迪國際機場、首爾、吉隆坡、新加坡、雅加達、香港、伯斯和布里斯本的旅客，皆可在阿聯酋航空官網或透過旅行社預訂機票。由於絕大多數地區的旅遊限制尚未解封，旅客在登機前應自行查詢入境的相關規定。另自今天起，阿聯酋將載送巴基斯坦旅客從喀拉蚩、拉合爾和伊斯蘭馬巴德，以及轉機前往其他阿聯酋航空目的地。

根據此次更新，阿聯酋航空由杜拜出發的客運航班，以及定期營運的貨運航班，共飛往29個城市，包括既有的倫敦希斯洛、法蘭克福、巴黎、米蘭、馬德里、芝加哥、多倫多、雪梨、墨爾本和馬尼拉（自6月11日起）。

阿聯酋說，凡符合其目的地的出入境規定的旅客即可預訂由杜拜轉機、往返亞太地區、歐洲和美洲的航班。阿聯酋與阿拉伯聯合大公國政府密切合作，以分階段的方式謹慎地恢復載客服務，希冀能早日重新搭起杜拜及全球網絡聯繫。

阿聯酋說，守護健康，安全第一，阿聯酋航空已在每一個關卡都設置全面的安全防護措施，以確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康，其中包含發放內含口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾的免費衛生用品包給所有乘客。

不過阿聯酋提醒，多數目的地仍未解除旅遊限制，在此提醒所有旅客，我們只能接受符合目的地國家之入境資格和標準的乘客登機。欲返回阿拉伯聯合大公國的居民請查看最新規定：https://www.emirates.com/ae/english/help/flying-you-home/。

阿聯酋航空將重啟台北-杜拜載客服務，及乘客亦可於杜拜進行轉機。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空將重啟台北-杜拜載客服務，及乘客亦可於杜拜進行轉機。圖／阿聯酋航空提供

阿聯酋 杜拜

延伸閱讀

阿聯酋航空將重啟台北-杜拜載客服務 乘客亦可於杜拜轉機

阿聯酋航空響應世界環境日活動 重申綠色承諾

愛地球！阿聯酋航空的「溫暖毛毯」 以28個塑膠瓶製成

智慧警用安全帽到3D列印 杜拜高科技抗疫出奇招

相關新聞

安心旅遊7月1日上路！五大方案一次看 自由行每房補助1千

隨著新冠肺炎疫情緩解，7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，實施至10月31日，優惠不分平假日皆能適用，一周7天都可申...

有站票！端午連假台鐵加開114班車 周三零時開搶

因應端午連假疏運旅客需要，台鐵局今天宣布，自6月24日起至6月29日六天期間，全線加開各級列車總計114班、加掛車廂48...

Q＆A／好想出去玩？安心旅遊補助 怎麼使用省最大

Q: 安心國旅補助和去年秋冬遊有什麼不同？

炎夏創高溫、疫情大解封 北市籲6大族群慎防熱傷害

各地出現高溫炎熱，加上新冠肺炎趨緩，國內進入「大解封」的後疫情階段，預期民眾戶外活動激增，台北市衛生局提醒，夏季氣溫越趨...

威力彩今頭獎上看7億元　今年逾億元中獎人皆男性

威力彩頭獎創下連33摃龜後，台彩預估今晚開獎頭獎上看7億元，截至今中午為止頭獎累積6.7億元。台彩今也公開今年兩位威力彩...

基隆向紙風車招手異地重建 團長：新北、桃園也有關心

位於新北市八里區的紙風車劇團倉庫6日發生大火，道具、場景全毀，基隆市議員張顥瀚今建議市府釋出公有閒置空間，開放紙風車進駐...

趕振興券前上路　悠遊付將拓點台北花市

台北市長柯文哲力推無現金支付，台北花市去年10月跟進，但實際詢問店家，消費者多半還是使用現金付款，僅有約2成民眾使用電子...

阿聯酋航空17日復飛杜拜台北 每周三次載客

隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，阿聯酋航空今天宣布，自6月15日起將以波音777-300ER機型新增飛往16個城市...

桃園鐵工大熱沒補充水分 高燒暈眩送醫確診急性腎衰竭

30多歲的男性鐵工人，日前在高溫悶熱環境工作身體突然不適，大量流汗、皮膚溼冷，伴隨頭暈、頭痛、臉色蒼白、心跳加速等症狀，...

雙鐵昨起有條件脫口罩 陳時中重申：能戴口罩盡量戴

隨著國內疫情趨緩，昨天起各項管制措施陸續鬆綁，不過民眾對解封認知有落差。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說能戴口罩...

什麼才是正港台灣味？用食物打造國族認同的台灣人

「台灣味」是什麼？很多人的立即反應或許跟我一樣：就「美食」啊！的確，在台灣無論你是什麼黨派性別宗教等等等，「吃」根本成了我們打造集體國族認同的途徑之一。

再提肥胖問題 高嘉瑜：手搖飲應標示糖、熱量

民進黨立委高嘉瑜今舉行記者會，建議衛福部除了大力宣傳含糖飲料對健康的危害，應要求手搖飲料業者，須在每杯飲料上標示含糖量及...

熱門新聞

安心旅遊7月1日上路！五大方案一次看 自由行每房補助1千

一張圖看一周天氣！明鋒面近各地仍有雨 周二起放晴

影／今起大解封北車大廳地板「被坐爆」 交通部回應了

首度！台灣虎航最快7月初支援華信飛澎湖 每天三到四趟

15縣市大雨特報！鋒面接近 慎防雷擊強陣風

老被外國人嫌髒 全台將推「一縣市一環保夜市」洗汙名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。