阿聯酋航空17日復飛杜拜台北 每周三次載客

隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，阿聯酋航空今天宣布，自6月15日起將以波音777-300ER機型新增飛往16個城市的載客服務。6月17日起將提供杜拜－台北每周三次的載客服務。

阿聯酋說，想由杜拜前往台北以及巴林、曼徹斯特、蘇黎世、維也納、阿姆斯特丹、哥本哈根、都柏林、紐約甘迺迪國際機場、首爾、吉隆坡、新加坡、雅加達、香港、伯斯和布里斯本的旅客，皆可在阿聯酋航空官網或透過旅行社預訂機票。由於絕大多數地區的旅遊限制尚未解封，旅客在登機前應自行查詢入境的相關規定。另自今天起，阿聯酋將載送巴基斯坦旅客從喀拉蚩、拉合爾和伊斯蘭馬巴德，以及轉機前往其他阿聯酋航空目的地。

根據此次更新，阿聯酋航空由杜拜出發的客運航班，以及定期營運的貨運航班，共飛往29個城市，包括既有的倫敦希斯洛、法蘭克福、巴黎、米蘭、馬德里、芝加哥、多倫多、雪梨、墨爾本和馬尼拉（自6月11日起）。

阿聯酋說，凡符合其目的地的出入境規定的旅客即可預訂由杜拜轉機、往返亞太地區、歐洲和美洲的航班。阿聯酋與阿拉伯聯合大公國政府密切合作，以分階段的方式謹慎地恢復載客服務，希冀能早日重新搭起杜拜及全球網絡聯繫。

阿聯酋說，守護健康，安全第一，阿聯酋航空已在每一個關卡都設置全面的安全防護措施，以確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康，其中包含發放內含口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾的免費衛生用品包給所有乘客。