桃園鐵工大熱沒補充水分 高燒暈眩送醫確診急性腎衰竭

30多歲的男性鐵工人，日前在高溫悶熱環境工作身體突然不適，大量流汗、皮膚溼冷，伴隨頭暈、頭痛、臉色蒼白、心跳加速等症狀，男子不以為意繼續工作，兩個小時後竟出現發高燒、肌肉痠痛等症狀而無法工作，同事緊急送他到醫院，醫師確診為急性腎衰竭，幸好及時住院治療，3天後逐漸恢復健康，出院後返回工作崗位。

聯新國際醫院腎臟科主任林盈光表示，一般大眾都以為熱衰竭比中暑嚴重，其實依照症狀區分，大多是因為熱衰竭時未及時發現而引發中暑。熱衰竭特色為大量流汗、皮膚溼冷，同時有頭暈、嘔吐、噁心等症狀，若沒及時處理，就可能出現中暑才有的皮膚乾熱、肌肉痠痛抽筋，嚴重者會出現橫紋肌溶解，甚至休克現象。

林盈光醫師指出，該名男子送到醫院時，已經出現意識不清、無法言語、皮膚乾熱、發高燒、無尿等中暑症狀，尿毒指數也達透析標準，急診室幫男子補充大量水分及電解質外，還以冰毛巾擦拭全身，幫助男子降溫。

由於男子無尿，導致尿毒推積在體內無法排出，因此被安排住院。林盈光說，還好當時有及時送醫，急診也處理妥當，男子在住院期間持續補充大量水分及電解質，從無尿到慢慢排出接近血尿的深褐色尿液，最後恢復成淡黃色尿液，表示腎功能已恢復正常，「再晚一點送來可能就要洗腎了」。

林盈光建議夏天在高溫環境工作的民眾，除了注意防曬、穿著寬鬆衣服，也要補充水分與電解質，可適時補充冰水、以濕毛巾擦拭身體，還能幫助身體快速降溫。一旦嚴重脫水而導致熱衰竭或中暑，建議民眾邊降溫、邊送醫，才能儘速緩解症狀，找回健康。