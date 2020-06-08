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雙鐵昨起有條件脫口罩 陳時中重申：能戴口罩盡量戴
隨著國內疫情趨緩，昨天起各項管制措施陸續鬆綁，不過民眾對解封認知有落差。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說能戴口罩就盡量戴。
交通部觀光局今天上午舉辦「安心旅遊國旅補助方案」記者會，交通部長林佳龍、衛福部長陳時中皆出席。
昨天部分民眾以為搭乘雙鐵完全不必戴口罩，是否有更明確的指引。陳時中說，希望戴口罩內化成習慣，民眾都要有準備。至於怎麼認定，兩個人有戴有七成防護力，一個人戴只剩下四成五，希望可以盡量戴，當然如果想喘口氣也沒關係。
陳時中舉洗澡為例，一天不洗澡不會被抓起來關、一天要洗兩、三次也可以，希望戴口罩內化成自己的習慣。
陳時中說，若疫苗可以早點上市，大家就可以回復正常生活。如果沒有疫苗，社區監測跟邊境檢測要能互相配合，戴口罩不只對新冠肺炎傳染有幫助，對防堵流感、阻擋空氣汙染也有幫助。
林佳龍說，針對雙鐵，一般反應蠻良好，少數個案進出閘門沒戴口罩，經過溝通會戴上。要因時、因地制宜，有社交距離可以喘口氣，旁邊坐滿人就要戴上，需要一段時間養成。
林佳龍說，如陳時中講的，戴口罩效果也有望大量減少傳染病。他說，知道台灣很熱，從頭到尾都戴不能飲食不合情理，跟指揮中心溝通後以總量概念推動。不可能隨時派人去管，就是每個人自律。
針對邊境解封，陳時中說，外國人進入台灣會要求陰性證明才可進入國門，機場普篩有其意義，但並非全部都能堵住。他說，根據我國經驗，機場檢疫抓出100多個，但居家檢疫也發現100多個，就連居家檢疫要結束也有發現案例，要靠多種方法、科學基礎仔細檢視，才可以讓疫情控制住。
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