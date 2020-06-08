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疫情邊境未解封 桃捷直達車離峰每半小時一班至9月底
新冠肺炎疫情延燒全球，至今進入第5個月，雖然台灣防疫有成，國內疫情已趨於穩定，但國際疫情仍屬嚴峻，世界各國及台灣仍實施邊境管制。桃園捷運公司表示，桃捷運量以機場聯外旅客為主，為此深受影響，考量邊境未解封，決定延長「調整直達車離峰時段班距」至9月30日。
桃捷公司指出，今年2月至5月平均日運量較108年平均日運量減少約44%，其中機場航廈站（A12、A13）進出站平均日運量驟減68%，連帶影響直達車搭乘率。交通部預計10月1日起逐步放寬國際觀光旅遊及邊境管制，桃捷公司通盤權衡市場供需及旅客需求後，決定延長「調整直達車離峰時段班距」。
桃捷公司提醒旅客，6月14日至9月30日將維持「調整直達車離峰時段班距」政策，平日早上9點至下午5點、下午7點至晚上10點，調整班距為每30分鐘一班；假日直達車班距一律調整為30分鐘一班。普通車維持原有時刻表不變，讓搭乘桃園機場捷運通勤的旅客影響降到最低。
疫情延燒，桃捷公司1月份營收並無受到影響，自2月起受到衝擊，2月至4月票箱收入較去年度短收約2.79億元。其中，機場航廈站（A12、A13）票箱收入短收約2.32億元，佔總票箱短收84%。桃捷公司指出，已向交通部爭取機場端票箱短收、附屬事業租金減免、防疫物資整備費用等紓困項目，另也向經濟部爭取水電費減免，已交由交通部責成鐵道局進行紓困資格認定。
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