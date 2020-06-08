寄貨服務再升級 7-ELEVEN交貨便可送達7國、馬祖也開通
疫情影響大家無法出國，反而讓跨境電商交流變得更熱絡。根據財團法人商業發展研究所調查分析，跨境電商銷售金額2020年預估931億元，年複合成長率可達11.6%。觀察到民眾追求便利跨境物流的需求，7-ELEVEN交貨便平台即日起服務再進化，擴大境內、境外電子商務配送區域，國際交貨便新增香港與馬來西亞，馬祖離島交貨便加入南竿、北竿8家7-ELEVEN，並提供交貨便寄件加值服務，3大全新做法預估將帶動7-ELEVEN交貨便平台再成長1至2成。
7-ELEVEN於2014年即領先業界推出「7-ELEVEN國際交貨便」，便利一般民眾24小時到店寄件，寄送地點包含中國大陸（不含港澳地區）、日本、澳大利亞、美國、加拿大等，寄送物品多以服飾、日用品、常溫包裝食品居多。即日起再新增香港、馬來西亞寄件服務，可選擇宅配或店取，店取特約商店包含香港與馬來西亞當地的7-ELEVEN、藥妝店、咖啡店等，包裹寄送後2至3天即可送達，包裹重量最高達5公斤，運費最低299元起。
「7-ELEVEN離島交貨便」則自2018年推出以來陸續導入至今提供澎湖、金門、馬祖共58家，方便當地居民店取包裹，提升當地的生活機能，即日起除了加入南竿、北竿8家7-ELEVEN服務之外，至2021年4月21日止更推出「離島交貨便感謝季」，每件包裹運費優惠價60元（定價140元）。另外更提供「7-ELEVEN交貨便寄件加值服務」，可用於本島與離島交貨便，依個人需求有5種不同級距的寄件手續費，寄件人填寫寄件資料時依當次包裹價值選擇不同配送費，配送價格帶本島60至100元、離島140至180元（即日起至2021年4月21日止離島寄件優惠60至100元），再提升寄件體驗的安心感。
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