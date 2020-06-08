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水果店家為何喜歡把西瓜切一半賣？ 背後四大原因不簡單

聯合新聞網 / 綜合報導
苗栗縣後龍鎮舉辦西瓜評鑑，依外觀、甜度、重量、肉質肉色等項目評比。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮舉辦西瓜評鑑，依外觀、甜度、重量、肉質肉色等項目評比。記者胡蓬生／攝影

時序進入盛夏，吃西瓜成了許多民眾的消暑良伴，但是不曉得有沒有人發現，為何在水果店或是路邊小攤車賣的西瓜，大都是剖半或是切成一大塊，露出紅色果肉包著保鮮膜在賣呢？

據新浪網報導指出，商家會這麼做，背後其實有四大原因，也許很多人都不大清楚。一般人會以為，是商家貼心，為消費者們著想，擔心家庭成員少的人，買了大西瓜回去，會吃不完。

水果商家的老板表示，其一，是因為露出西瓜的紅色部分，會促進人們的食慾及視覺感受，紅色的果肉會讓人食慾旺盛。原本不想吃西瓜，看到一整顆綠色的西瓜可能也沒有很想吃，但一看見切開的西瓜瞬間就會想吃，於是商家就用這個方法增加銷量。

第二，把西瓜切開，可以清楚看見西瓜的品質好壞。很多人不太會挑西瓜，常挑到太熟或太生的，於是商家直接將西瓜切開，讓消費者在挑選時一眼即能看到熟或不熟，比起要一顆顆拍打西瓜，聽聲音去挑選，這種做法有用又省時。

第三、切開賣，不浪費。現在社會很多小家庭，甚至單身、獨居者也不在少數，買一整顆西瓜回去吃，很容易吃不完或放得太久，所以乾脆買半個西瓜就好，也不用擔心吃不完或放到壞掉。

第四、價格便宜好銷售。雖然西瓜進入產季，且價格不貴，但切半的西瓜仍較一整顆來得便宜，對很多人來說，更容易接受便宜的價格，買的人也會變多，增加銷量。

不過報導也提醒，西瓜含糖量相當高，甚至比蘋果、李子、桃子、葡萄等水果都還高，短時間內一次吃太多恐怕會讓血糖快速飆高，增加腎臟負擔，尤其糖尿病患者更得注意。

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