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骨折手術後為何沒好？ 醫師：還要補對營養素

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區功能醫學醫師徐毓婷指出，很多病人覺得手術後靠醫師的經驗和技術就沒問題了，而忽略了手術後的保養及營養補充。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區功能醫學醫師徐毓婷指出，很多病人覺得手術後靠醫師的經驗和技術就沒問題了，而忽略了手術後的保養及營養補充。圖／澄清醫院中港院區提供

一位婦人騎機車自摔，造成左小腿骨折，雖順利完成骨折復位手術，但一直無法行走，她懷疑是手術失敗所致，但經醫師詳細問診及進行活血檢驗後，認為是患者沒有補充對的營養素，導致術後骨質癒合不佳。經補充優質蛋白質、鈣片、維他命D、C後兩個月，原本一片黑的骨質，已經變成正在癒合中的白色骨質，如今已可以正常行走。

澄清醫院中港院區功能醫學醫師徐毓婷指出，骨折發生經手術接合到骨骼生長強度好，可以應付正常的生活，快的話是手術後8周，慢的話要6個月。當病人手術後骨頭一直無法癒合，可能是「延遲癒合」或是「不癒合」的併發症。

這位婦人接受左小腿脛骨及腓骨骨折復位手術，將碎骨整齊的拼湊在鋼板上，但自手術後一直無法行走。她雖積極接受復健，也努力喝牛奶，並嘗試鄰居們提供的長骨偏方，但花了大錢也沒有看見成效。回診追蹤X光時，鋼板和骨頭排列沒有問題，但碎骨之間就是無法長出新的骨頭。

她說，這位患者由骨科轉介至功能營養醫學門診，活血檢驗發現她雖每天喝牛奶、大骨湯、吃鈣片補充鈣質，但因為血液流速不佳及體內自由基太多，導致吃下去營養都無法運到骨折處，所以怎麼補充，骨頭還是不長。

徐毓婷說，吃下去的營養到不了該去的地方，還是白費。因此，經補充優質的必需胺基酸、鈣片、維他命D、C的第一個月，她走路的步伐慢慢變大；第二個月從X光片即可看到原本一片黑的骨質，已經變成正在癒合中的白色骨質。

她說，好的長骨配方必須腸胃吸收順利、血液健康配送和有正確的營養素，「不是缺什麼就吃什麼，重點是看身體怎麼去吸收它」關於鈣質的補充，觀念也要正確，而不是一味的喝牛奶，例如對牛奶過敏或乳糖不耐的病人，反而會讓病人一直拉肚子而流失更多營養素。

對於身體慢性發炎或血液流速不佳的病人，可以用魚油、維他命C來幫助提升血液活性，及清除自由基。而補鈣也不只是吃鈣片，我們還要增加必需胺基酸和足量的維生素D，這樣身體細胞才能真正完整吸收鈣質。

徐毓婷說，很多病人覺得手術後靠醫師的經驗和技術就沒問題了，而忽略了手術後的保養及營養補充，尤其是老年人，有抽菸習慣者，或是有糖尿病，腎臟病慢性病者，這些族群本來傷口或骨質癒合就慢，更需要好好注意自己的養分攝取，才不會讓完美的手術功虧一簣。

手術 骨折 鈣質

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